Политолог объяснил, зачем Кремль может "транспортировать" Януковича на оккупированный Донбасс

Пионтковский рассказал о долгосрочной тактике России на Донбассе.

Виктор Янукович Reuters

Москва разработала новый план для оккупированных территорий Донбасса и попытается превратить их в некий государственный субъект.

Такое мнение высказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в комментарии изданию "Гордон".

"Москва явно делает ставку на получение субъектности этого огрызка. Первый шаг — принятие паспортов как официальных документов. Теперь логичное продолжение — экономическое завязывание оккупированной территории на Россию. Не случайно был продемонстрирован политический труп Виктора Януковича. РФ может транспортировать его или Николая Азарова на Донбасс и даже поставить их во главе местного правительства. Пойти на комбинацию, что это и есть законная Украина, возглавляемая законными руководителями, а все остальное — территория, где совершен переворот", — полагает политолог.

Он также высказал мнение, что это долгосрочная тактика Кремля.

"Вектор определился — это превращение оккупированной территории в некий государственный субъект. Дойдет ли до дипломатического признания "республик" или до их аннексии в состав РФ — не знаю. Но российский президент Владимир Путин будет двигаться дальше, как бы пробуя воду, наблюдая, какой будет реакция Запада", — сказал Пионтковский.

Напомним, ранее экс-депутат Госдумы предположил, на каких условиях Путин может уйти из Украины.