Политолог объяснила, почему Россия не может отпустить Украину в "свободное плавание"

Бегство нашей страны с российского корабля рассматривается как "удар под дых для самодержавия" РФ, отметила Шевцова.

Флаги Украины и России, иллюстрация wpristav.ru

Для президента РФотпустить Украину в свободное плавание и позволить ей плыть в Европу — личное поражение.

Об этом российский политолог, доктор исторических наук, старший научный сотрудник Brookings Institution Лилия Шевцова рассказала в интервью Апострофу.

В то же время она подчеркнула, что Москва может применить новый набор средств, сдерживающих движение нашей страны в европейскую сторону.

"Бегство Украины с российского корабля рассматривается не просто как предательство, но как удар по российским интересам безопасности и удар под дых для российского самодержавия", — отметила аналитик.

Поэтому она не видит "никаких оснований для отказа Кремля от рассмотрения Украины как фактора, жизненно необходимого для выживания самодержавия". "Во всяком случае, при нынешней власти не вижу почвы для смены вектора", — добавила эксперт.

"Но дело здесь не только в нынешнем российском лидере — дело в логике самодержавия. Следовательно, возможна лишь смена тактических приемов в политике Москвы в отношении Украины; новый набор средств, сдерживающих движение Украины в Европу", — считает Шевцова.

"Тактика сможет меняться, но стратегический вектор остается. Отпустить Украину в свободное плавание и позволить ей плыть в Европу означало бы личное поражение для президента Путина, который так много инвестировал в сохранение Украины в российских объятиях", — подчеркнула собеседница.

"Это также нужно учитывать. Думаю, что российский политический класс продолжит политику, целью которой является сохранение Украины в некоей серой зоне, в зоне "финляндизации", то есть в зоне цивилизационной и геополитической неопределенности, и будет продолжать действия по подрыву украинской государственности", — заявила доктор исторических наук.

Ранее российский политолог и публицист Андрей Пионтковский выразил мнение, что РФ не пойдет на крупномасштабную агрессию против Украины и не только потому, что боится реакции Запада, а прежде всего, поскольку у страны есть современная армия.