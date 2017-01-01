Политолог оценил вероятность импичмента Порошенко

В Украине возможны досрочные выборы, отметил Фесенко.

Петр Порошенко, скорее всего, останется на посту президанта до очередных выборов, считает эксперт

Глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента", политолог Владимир Фесенко считает, что в Украине импичмент президента Петра Порошенко маловероятен как с политической, так и с правовой точки зрения.

В стране пока сохраняется определенная вероятность досрочных выборов главы государства и депутатов Верховной Рады, рассказал он на чате в "Главреде".

"Сценарий импичмента является маловероятным как с политической, так и с правовой точки зрения. Если это и произойдет, то только в случае масштабного и очень острого политического кризиса. Скорее всего, у нас состоятся очередные президентские выборы (должны пройти в 2019-м году — Ред.)", — отметил эксперт.

По его словам, "если в первой половине года (2018-го) ничего форс-мажорного не произойдет, с конца августа начнется активная подготовка к очередным президентским и парламентским выборам".

Напомним, 17 декабря в Киеве проходил второй "Марш за импичмент" Петра Порошенко, организованный бывшим президентом Грузии, экс-главой Одесской областной госадминистрации Михеилом Саакашвили. СМИ писали, что политик призывал людей идти в бывший Октябрьский дворец. Позже сам бывший чиновник сказал, что штурм здания был хорошо спланированной провокацией c целью дискредитации мирного протеста.