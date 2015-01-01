Политолог рассказал, будет ли Порошенко бороться за второй срок президентства

Фесенко считает, что у Украины, как государства, есть перспективы.

Петр Порошенко Reuters

Президент Украины Петр Порошенко будет бороться за второй срок президентства и шансы у него есть.

Об этом глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко заявил на чате в "Главреде".

"Для Порошенко этот год был очень неоднозначным и, скорее, тяжелым. Он столкнулся с чередой больших скандалов и обвинений в свой адрес, но катастрофой для него они не стали. Он еще не только удержал власть, но даже в чем-то ее и усилил. Во второй половине года стабилизировались и его рейтинги.

Шансы на второй срок он имеет. Хотя и вызовов стало гораздо больше. Скорее всего, он будет бороться за второй срок президентства", — сказал Фесенко.

Он также отметил, что у Украины, как государства, есть перспективы.

"Украина имеет перспективы! А вот какие — зависит от нас с вами. Я уже советовал своей дочери оставаться в Украине и говорил ей, что за границей жизнь не так уж и сладкая. Она это признала. Но дети будут решать сами, и судьба страны в конце концов будет зависеть от них", — отметил политолог.

Напомним, в Госдуме Российской Федерации угрожают расколом Украины в конце 2017 года— если Москве не удастся провести досрочные выборы Верховной Рады или президента.