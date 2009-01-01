Политолог рассказал, кто в России опаснее Путина

Для Запада важно, руками Путина придавить агрессивную военщину России, которая реально проиграла две войны в Украине и Сирии.

Владимир Путин. Reuters

В России есть силы, с которыми Западу будет сложнее договариваться, нежели с нынешним президентом Владимиром Путиным . Мировым лидерам стоит обратить внимание на российских военных генералов, которые почувствовали вкус крови и денег и после двух проигранных войн — в Сирии и Украине — захотят прийти к власти, а сними говорить будет сложнее.

Такое мнение высказал политолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко на своей странице в Facebook.

По его словам, для Запада целью является уже не сам Путин, а тот режим, которые сформируется после его ухода.

"И тут есть два пути — военная диктатура или компромиссное либеральное правительство. Первый вариант гораздо опаснее самого правления Путина, который, пока способен на компромиссы ради спасения своих миллиардов. Чего не скажешь о российской военщине, которая уже почувствовала после Украины и Сирии вкус крови и денег. Теперь, российские генералы хотят власти. Они гораздо опаснее ФСБ и путиных-сечиных.

Поэтому для Запада очень важно, руками Путина придавить, подымающей голову агрессивную военщину России, которая реально проиграла две войны в Украине и Сирии, и теперь, любой ценой хочет реванша как путь к власти", — считает Небоженко.

"Оказывается санкции, веденные Западам против России, уже прямо не связываются с войной Путина против Украины, а превратились в инструмент давления США на Россию. Внешне это выглядит, как пренебрежение интересами Украины в пользу боле высоких целей Запада –борьба с агрессивными планами Путина по переустройству мира. Но, с другой стороны, теперь всему миру ясно, что вторжение в Украину в марте 2014 года оказалось не просто местью Кремля взбунтовавшейся Украине, а началом путинского разрушения всего мирового порядка. Поэтому помощь Украине в борьбе с Россией — это прямая обязанность всего цивилизованного мира по самозащите. Мы уже, через механизм санкций, дали Западу надежный инструмент сдерживания международной агрессии России. А Украина превращается в форпост европейской безопасности против России. Выдержит Украина — выдержит и Европа. В случае поражения Украины танки "Большой Новороссии" дойдут до пригородов Берлина", — пишет он.

По его мнению, советники президента США Дональда Трампа прекрасно понимали нереальность своего предложения по обмену санкций на ядерное разоружение России. Зато, после прогнозируемого отказа Кремля, Запад имеет полное право втянуть Россию в вторую гонку вооружений, которую эта страна, в условиях кризиса, явно не потянет. Таким образом, Путину придется уже сдерживать своих генералов брутальными методами или развязать новый международный конфликт. Оба пути для него лично крайне опасны", — подчеркнул Небоженко.

Напомним, ранее политолог Максим Розумный заявлял, что Путин не согласится с предложением Трампа о снятии с России санкций, наложенных за аннексию Крыма и оккупацию части Донбасса, в обмен на отказ РФ от части ядерных вооружений.