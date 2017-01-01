Политолог рассказал о дальнейших планах Кремля по поводу "ДНР"

Свой прогноз эксперт опубликовал в социальной сети Facebook.

Главари группировки "ДНР" "JoyReactor"

Политолог и президент в "Центра инновационного консалтинга "КДА"" Дмитрий Корнейчук прокомментировал недавнее заявление главаря террористической группировки "ДНР" Александра Захарченко о его участиии в "выборах главы республики".

"Глава ДНР Захарченко заявил − выборы на Донбассе пройдут осенью 2018 года и он намерен в них участвовать. Переводим сигнал с языка Кремля. Первое - Россия в рамках "Большой сделки" начала помогать Вашингтону по Корее. Пора выполнить свое обещание по голосованию за резолюцию по миротворцам. Второе - Кремль пытается придать важность Захарченко в рамках торгов по украинской части "Большой сделки". Дескать, мы его с местных выборов уберем, как Плотницкого, но до этого должны быть выполнены остальные политические части "Минска", за которые несет ответственность Вашингтон. Включая - амнистию и принятие закона о выборах на Донбассе", − написал политолог на своей странице в социальной сети Facebook.

НАпомним, ранее Корнейчук заявлял о том, что Запад придумывает очередную "отговорку" - чтобы откровенно "не посылать" Украину.