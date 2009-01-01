Политолог рассказал о перспективах партии Яценюка на следующих выборах

Эксперт дал совет политической силе бывшего премьер-министра.
"Следует признать, что "доброжелатели" "Народного фронта" потратили немало сил на то, чтобы уничтожить его рейтинг, надеясь, что его голоса "перетекут" к БПП. Однако получилось иначе: "Народный фронт" потерял голоса, но БПП их не получил", – отметил эксперт, пишет Цензор.
"В "Народном фронте" есть много влиятельных и опытных политических бойцов, известных узнаваемых лиц, однако вся эта мощь пока не конвертируется в народное признание. Поэтому очень важно, чтобы "Народный фронт" не ограничился съездом, а пошел в народ", – подчеркнул Небоженко.
По мнению политолога, "Народному фронту" следует, не стесняясь, наращивать мускулы. "Необходимо дистанцироваться от личности президента Порошенко, когда тот делает какие-то ошибки", – отметил эксперт.
По его словам, наивная уверенность "Народного фронта", что не стоит критиковать за ошибки своего политического партнера – БПП – это неправильно.
"Граждане не могут отличить, где "Народный фронт" принимает активное участие в политической и экономической жизни страны, а где он просто является громоотводом действующей власти", – подчеркнул Небоженко.