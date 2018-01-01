Политолог рассказал о "приватизации власти" в Украине

Наши судьи быстренько организовались и превратились в некую частно-групповую корпорацию, заявил Небоженко.

Наши судьи зарабатывают для себя и защищают, прежде всего, свои интересы, отметил Виктор Небоженко Главред

Украинская государственная машина "впала" в очень опасное состояние — в политологии и социологии оно называется "анемией", когда не действуют законы, правила и разделение властей.

В результате такого смешения происходит своеобразный процесс "приватизации власти", рассказал директор социологической службы "Украинский барометр", политолог и социолог Виктор Небоженко на чате в "Главреде".

По словам собеседника, "министры, губернаторы, мэры делают все, чтобы то, что принадлежит им, согласно их обязанностей, становилось их личной собственностью".

"Так, наши судьи года два назад быстренько организовались и превратились в некую частно-групповую корпорацию, которая живет своими интересами. Поэтому не нужно искать тут "дьявольский план". Все это (скандальные решения — Ред.) — доказательство того, что судьи зарабатывают для себя и защищают, прежде всего, свои интересы. Кто сильнее, тот на них и давит", — отметил он.

Политолог добавил, что "точно так же и министр внутренних дел (Арсен Аваков — Ред.), который обиделся на решение одного из судов и отказался выставить охрану судов, ведет себя, как человек, который "приватизировал" министерство".

"Так же и президент (Петр Порошенко — Ред.), который берет свою охрану и вышвыривает за границу на частном самолете своего бывшего друга… Все это — намеки на некую "приватизацию власти", — подчеркнул социолог.

"И это происходит во всех отраслях, на всех уровнях и во всех отрядах украинской власти. Это очень плохой показатель, который говорит о деградации украинской власти — происходит персонализация властных полномочий. Это очень плохо", — считает Небоженко.

Ранее президент Центра рыночных реформ, экс-министр экономики Украины, доктор экономических наук Владимир Лановой говорил, что руководство страны проводит линию на девальвацию (обесценение) гривни относительно иностранных валют для того, чтобы помочь обогащаться олигархам.