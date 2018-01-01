Политолог рассказал о "таланте" Тимошенко

Нардепу "очень импонировали многие мужские политические лидеры", отметил Соскин.

Юлия Тимошенко была непревзойденным специалистом по мужскому обольщению, утверждает эксперт УНИАН

Экономист и политолог, директор Института трансформации общества Олег Соскин заявил, что лидер "Батьківщини", народный депутат Юлия Тимошенко имеет способность делать деньги из воздуха.

Политик была непревзойденным специалистом по мужскому обольщению, поэтому и экс-глава Ливии Муаммар Каддафи мог ее полюбить и спонсировать, рассказал эксперт во время чата на "Главреде".

"Про Юлию Тимошенко ходит очень много разных историй, легенд и прочих элементов народного творчества. Способностью Тимошенко есть то, что она имеет делать деньги из воздуха", — отметил собеседник.

По его словам, народной избраннице, "особенно когда она была в молодом возрасте, очень импонировали многие мужские политические лидеры, она была непревзойденным специалистом по мужскому обольщению".

"Поэтому и Каддафи мог ее полюбить и спонсировать. Сейчас ей, конечно, это дается значительно тяжелее — годы никого не щадят. Но, как говорится, старый конь борозды не испортит. Или кобылица... Красоту заменил опыт. И еще не известно, что лучше и более эффективно приносит деньги", — добавил политолог.

Ранее Олег Соскин говорил, что главная проблема Юлии Тимошенко заключается в ее игре от слабой стороны, нардеп вообще не стратег, у нее "преобладает тактическая форма жизнедеятельности".