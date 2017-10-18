Политолог рассказал, почему "Крымнаш" стал камнем на шее России

Орешкин считает, что должны пройти годы, чтобы большинство поняло, что оккупация Крыма — это ошибка.

Россия считает, что аннексированный Крым — это ее территория. Вернуть оккупированный полуостров в ближайшем будущем и в среднесрочной перспективе нет никаких технических возможностей. Запад не захочет решать этот вопрос силой. И Украина не сможет. А в долгосрочной перспективе — это еще один довольно весомый камень на шею российской экономике.

Такое мнение высказал высказал российский политолог и политический географ Дмитрий Орешкин в интервью "Апострофу".

По его словам, в современном мире территории — это не то, что увеличивает мощь и экономическую влиятельность страны, а, наоборот, — то, что нуждается в инвестициях.

"Например, Крым является очень серьезным потребителем для федерального бюджета, соответственно, средства не доплачиваются другим регионам России. Крым стоит примерно 125 миллиардов рублей в год (более 60 млрд грн, — ред.). Если бы в России были только эти расходы, то было бы не страшно, учитывая большой объем экономики.

Но поскольку кроме Крыма надо платить за Донбасс, Сирию, Абхазию и другие вещи, то эта череда "присоединенных" территорий оказывается не поплавками, которые позволяют экономике держаться на поверхности, а наоборот, небольшими, но достаточно весомыми камушками, которые замедляют движение всей экономики. Поэтому, я думаю, в долгосрочной перспективе Россия обречена на отставание от более мелких по площади, но зато более интенсивно организованных экономических пространств", — говорит политолог.

Он также отметил, что население РФ должно понять, что оккупация Крыма — это большая ошибка.

"Я думаю, несколько лет, а может, и десятилетие пройдет, Россия опять ощутит себя в тупике, и вполне может быть, что наступит очередной цикл распада. И тут уже совершенно нельзя предсказать, что будет с Крымом. Но должны пройти годы, чтобы большинство поняло, что это ошибка. Сейчас всего 15 процентов российского населения говорят, что Крым – это ошибка. Вот, собственно, и вся логика.

Крым – это очередная черная дыра, очередной дотационный регион. Сейчас пропагандистский выигрыш налицо — все Путину аплодируют, что "Крымнаш" и так далее. Но в долгосрочной перспективе это еще один довольно весомый камень на шею российской экономике. Так что особенно радоваться нечему", — подчеркнул он.

Орешкин считает, что такая политика влияет на то, что Россия понемножку теряет свое экономическое влияние.

"Оно уже и сейчас меньше 2% мирового ВВП (у царской России было 7%), меньше 2% глобального населения, территории из-за дефицита средств отстают и деградируют, люди оттуда уезжают, соответственно, происходит депопуляция. Так что в долгосрочной перспективе Россия проигрывает от этой политики, но с этим же никто в РФ не согласится. Все живут ценностями XIX и начала XX века, когда Германия пыталась "прирезать" себе территории, Российская империя пыталась и другие.

Это вчерашний день и с точки зрения России — это большая ошибка. Америка же к себе никого не присоединяет, да и Германия тоже. В основном идет противоположная тенденция — территории скорее дробятся", — отметил он.

Политолог также считает, что в "стратегическом плане путинская политика приводит скорее к проигрышу, потому что 25 лет назад патриотическая общественность говорила о Приднестровье как о форпосте России в Европе. А прошло 25 лет, и Приднестровье — это черная дыра, которая висит на экономике России. При этом Приднестровье оказалось в блокаде со стороны двух недружественных России государств — Украины и Молдовы. Нам же рассказывали про "Новороссию", коридор для Приднестровья, "присоединение" Одесской, Харьковской и других областей. Но все это вывернулось наизнанку — теперь Приднестровье на Донбассе, а Россия получает Приднестровье 2.0, но с населением в 10 раз больше. И зона геополитического влияния России де-факто сокращается, что бы ни говорили пропагандисты. Соответственно, падают международная роль, экономическая роль и политическая влиятельность России".

Если говорить про Крым, то по мнению политолога, по мере того, как будут ослабевать международные позиции России, так и люди в Крыму будут жить хуже.

"Достаточно сравнить Приднестровье с Молдовой. На территории Приднестровья численность населения сократилась в два раза. То же самое с Донбассом.

В то же время, к примеру, в Одесской, Харьковской, Днепропетровской областях русским людям, объективно говоря, живется лучше. Хотя бы потому, что их не обстреливают, у них есть возможность развиваться. И если выбирать русским людям, где жить, то, конечно, лучше жить в Харькове, чем в Донецке сейчас. Но наша пропаганда не хочет видеть эту очевидность. И население, которое смотрит телевизор, тоже не хочет этого понимать. Но это действительность, которая существует независимо от пропагандистского пространства.

Поэтому Россия будет ослабевать, проигрывая другим странам экономическое, культурное, демографическое соревнования и так далее", — подчеркнул Орешкин.

Напомним, ранее российский финансист и блогер Слава Рабинович заявил, что РФ поздно "торговать" захваченным Крымом, у Кремля остается только один вариант — вернуть полуостров Украине.