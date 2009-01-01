Политолог рассказала, что удерживает Путина от большой войны

Кремль мог выстроить сотрудничество Украина—Россия—Европа но посчитал, что проще уйти в Крым и на Донбасс, говорит Олеся Яхно-Белковская.

Олеся Яхно-Белковская Главред

В связи с парламентскими и президентскимии сменой настроений в отношению к РФ в международных объединениях и организациях внешняя конъюнктура для России складывается неблагоприятно, что удерживает ее от большой войны.

Об этом политолог, кандидат политических наук Олеся Яхно-Белковская рассказала на чате в "Главреде".

"Во-первых, ставка на тех лидеров, которые пришли к власти в европейских странах и США, не оправдалась. Во-вторых, попытка России "гибридизировать" Европу провалилась. На первом этапе Европа, возможно, была не готова и не понимала, в чем смысл такого подхода Кремля, но сейчас мобилизовалась. И радикальные или популистские партии и политики проиграли в ряде европейских стран, в частности, в Нидерландах и Франции", — говорит политический эксперт.

"По большому счету, у России сегодня из крупных союзников есть только Иран. С Китаем, который долгое время занимал нейтральную позицию по ряду вопросов и конфликтов, сегодня ведут активные переговоры США. Собственно, в то время, когда Соединенные Штаты разбомбили сирийскую базу, с которой, как считают США, осуществлялась химическая атака, в Америке как раз присутствовал китайский лидер", — продолжает политолог.

"Как бы парадоксально это ни звучало, но именно Владимир Путин, по сути, завершил партию Черчилль—Рузвельт—Сталин, то есть "Ялту-1", где лидеры-победители очертили поствоенную международную систему, и где Россия как страна-победитель над фашизмом получила много выигрышных геополитических бонусов, в частности, место постоянного члена СБ ООН. И именно лидер России как правопреемницы СССР, по сути, обессмыслил итоги "Ялты-1", в том смысле, что Путин обваливает институты, которые сложились как итог клуба победителей. И именно Россия пересматривает историю, а не кто-либо другой. И за этим пересмотром российский лидер и не заметил, как из страны-победителя над агрессором в ХХ веке РФ стала превращаться в страну-продолжателя агрессии уже в ХХІ веке", — заметила Яхно-Белковская.

По ее мнению, то, что не могло Соединенным Штатам и сниться (единая позиция между США и ЕС, между которыми всегда существовала конкуренция) сейчас реализовывается как реакция на политику Путина.

"Геополитическую работу по объединению США и Европы сделал сам Путин, — выразила свое мнение политолог и продолжила. — Когда-то мудрый российский политик Евгений Примаков сказал, что открытая война между Россией и Европой чревата тем, что позиция США и Европы станет единой навсегда. Именно это, я думаю, и удерживает Россию от большой войны".

"Мюнхенская речь Путина в 2007 году, которая активно обсуждалась во всех СМИ, тогда была обращена к Европе, которая не в полной мере разделяла политику США (военные действия в Ираке, Афганистане). А дальше Путин, имея все возможности выстроить сотрудничество в треугольнике Украина—Россия—Европа, с европейскими технологиями, российскими ресурсами и украинским транзитным геополитическим расположением, не воспользовался этой возможностью, потому что она требовала определенных реформ внутри самой РФ. Но Кремль посчитал, что проще уйти в Крым и на Донбасс, развалить существующие институты и привлекательные площадки в Европе и восстанавливать свое влияние на разрушительном, а не созидательном подходе. В итоге, это только сплотило ЕС и США", — подытожила Олеся Яхно-Белковская.

Напомним, ранее политолог рассказала, какие проблемы ждут Путина в 2018 году.

Больше читайте на "Главреде":"Олеся Яхно-Бєлковська: красивого виходу для Росії з війни на Донбасі — нема".