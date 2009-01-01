Политолог РФ назвал цели гибридной войны, объявленной Западу "кремлевской мафией"

То, что Москва имеет агентуру и обладает определенным влиянием в джихадистских структурах, давно не секрет, пишет Пионтковский.

«Кремлевская мафия» объявила Западу войну, пишет политолог politrus.ru

"Кремлевская мафия" открытым текстом предлагает Западу крышу от дальнейших терактов, но на своих жестких условиях.

Об этом заявил российский политолог и публицист Андрей Пионтковский пишет "Обозреватель".

"То, что Москва имеет агентуру и обладает определенным влиянием в джихадистских структурах, давно не секрет. Это и люди, завербованные еще КГБ по линии "национально-освободительных движений", и саддамовские офицеры, обучавшиеся в СССР, составляющие сегодня кадровый костяк ИГИЛ, и молодая поросль кавказских "воинов Аллаха", заботливо снабжаемых ФСБ российскими заграничными паспортами и направляемых на Ближний Восток", — пишет он.

Он отметил, что условия этой "крыши" и суть навязываемого Кремлем Западу "сотрудничества" формулируются им предельно откровенно: новая Ялта, раздел сфер влияния, признание исключительного доминирования Москвы на территории бывшего СССР.

"Постсоветское пространство должно оставаться под жестким контролем Кремля, чтобы ни одна из его стран не смогла вырваться из цепи посткоммунистических воровских паханатов и тем самым стать крайне нежелательным примером для граждан России", — отметил эксперт.

"Таковы цели объявленной Путиным Западу гибридной мировой войны и сформулированные им же условия капитуляции Запада. Путин пошел на взрывы домов в России, чтобы прийти к власти. Путин с Бортниковым послали Т. Царнаева в США, чтобы внушить американцам мысль о необходимости "сотрудничества" с Кремлем", — добавил Пионтковский.

Напомним, ранее политолог РФ объяснила, почему президентство Трампа является головной болью для Москвы.