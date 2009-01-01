Политолог: "Стена" — это унижение для России

Вся критика, которая сейчас обрушилась в связи с реализацией проекта "Стена", исходит от пятой колонны Кремля, считает Небоженко.

Участок украинско-российской границы, иллюстрация 24tv.ua

Решение начать обустройство границы с Россией, принятое правительством, было стратегически правильным, в то же время борьба со злоупотреблениями на местах во время реализации проекта — это задача правоохранительных органов.

Об этом заявил политолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко.

"Все очень просто — без "Стены" мы не обойдемся. Задачей было не строить линию Мажино — такая стена вдоль границы делаются даже в демократических европейских странах, а тем более между двумя воюющими государствами", — сказал он.

"В дальнейшем нам обязательно понадобятся более серьезные сооружения, а вся критика, которая сейчас обрушилась в связи с реализацией проекта "Стена", исходит от пятой колонны Кремля, для которого любые виды заграждений — уже колоссальное унижение для России и прозрачный намек на то, что Украина от нее изолируется", — подчеркнул эксперт.

"Эти конструкции обязательно должны быть, поскольку они выполняют еще и важную политическую роль. Люди должны привыкать, что это — граница, что она — надолго, что за ней находится страна, которая в любой момент может что-то сделать", — добавил политолог.

По его словам, в ходе строительных работ, как и в ходе реализации различных проектов в других сферах, есть всякого рода злоупотребления, и привлечение к ответственности всех причастных к этому будет самым лучшим ответом противникам "Стены".

"Дело в том, что Кабмин не занимается обустройством "Стены" — Кабмин дает задания исполнительным органам, которые уже ищут субподрядчиков, которые, со своей стороны, могут выполнить работу честно и без воровства. И борьба с нарушениями на этой стадии — задача правоохранительных органов", — резюмировал Небоженко.