Политтехнолог объяснил, почему блокада на Донбассе — это чистой воды популизм

Украинские граждане на оккупированных территориях и так не довольны действиями боевиков, отметил Березовец.

Блокада на Донбассе — это популизм, считает Березовец Фейсбук штаба блокады торговли с оккупантами

В результате блокады на Донбассе страдают сотни тысяч людей, потому что множество людей и их семьи зависят от работы на предприятиях, расположенных на временно оккупированных территориях. А в результате данной акции они могут оказаться лишенными средств к существованию.

Об этом политтехнолог, директор компании Berta Communications, сооснователь Украинского института будущего Тарас Березовец рассказал в комментарии "Главреду".

Он отметил, что украинские граждане на оккупированных территориях и так не довольны действиями боевиков, и по этой причине могут даже начаться стихийные акции протестов.

"Несмотря на давление, боевики теряют контроль. Мы видим, что уже нет таких супер-жестких репрессий, которые были в 2014-2015 годах. Поэтому бизнесмены и торговцы на стихийных митингах высказывают протесты против действий руководства самопровозглашенных "республик". Поэтому, безусловно, боевики вынуждены были прибегнуть к угрозам украинской стороне", — считает политтехнолог.

По его словам, в ответ на блокаду вполне возможна эскалация напряженности на Донбассе, увеличение количества обстрелов, а также провокаций против ВСУ.

"Мы понимаем, что все незаконные блокады, которые организовывают активисты или народные депутаты, — это чистой воды популизм. Необходимо принимать стратегию деоккупации Донбасса и определять, торгуем мы с этими территориями или нет. Без такого законодательного решения все эти блокадные действия выглядят как голый политический популизм, который, кроме всего прочего, приносит серьезный вред и бьет по интересам наших граждан. (Поскольку следует четко различать, что есть боевики, а есть наши граждане, которые вынужденно оказались на оккупированных территориях, и многие из них не разделяют взгляды "руководства" террористических "республик".)", — пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что если боевики введут внешнее управление на украинских предприятиях, это приведет только к одному — в результате пострадают простые люди, которые работали на этих предприятиях, получая хоть какую-то зарплату, за счет которой их семьи могли выживать.

"Даже если боевики предпримут те действия, которыми они угрожают, это ни к чему не приведет. Ну, сделают, а дальше что?

Что касается того, нужно ли Украине каким-то образом реагировать на требования боевиков, то здесь только один ответ — Украина не ведет переговоров с террористами. Поэтому реагировать на их требования, угрозы и призывы не нужно. Однако нужно снимать нынешнюю незаконную блокаду, которая вредит и приносит убытки экономике Украины, но при этом обязательно принимать законы, которые урегулируют существующие противоречия", — добавил Березовец.

Напомним, ранее в России пригрозили Украине "ответными мерами" за блокаду на Донбассе.