Политтехнолог спрогнозировал, какая проблема для Украины скоро станет №1

В Кабмине не хотят, чтобы в нашей стране была проведена перепись населения, отметил Березовец.

Флаг Украины, иллюстрация 24tv.ua

Для Украины в ближайшее время проблемой №1 станет массовый выезд граждан на работу в другие страны.

Об этом политтехнолог, сооснователь Украинского института будущего, директор компании Berta Communications Тарас Березовец написал на своей странице в Facebook.

В то же время эксперт утверждает, что попытки провести новую перепись населения наталкиваются на сопротивление в Кабмине.

"Одна из самых главных проблем Украины, которая в ближайшее время станет проблемой №1 — это депопуляция. Иными словами, массовый выезд украинцев на работу в другие страны", — отметил автор.

Аналитик добавил, что на выходных он имел возможность пообщаться с одним из украинских министров. "Так вот, цифры приблизительно такие. В России работают от 3 до 3,5 млн украинцев. В Европе таких, по его данным, свыше 3,5 млн", — узнал Березовец.

"По моим данным, работающих в странах ЕС куда больше — порядка 7 млн граждан. Если сюда добавить США и Азию, получим еще порядка 2 млн граждан. Итого около 12 млн украинцев, работающих за рубежом. Последняя перепись в Украине проводилась еще при Леониде Кучме (второй президент государства — Ред.) в 2001-м (!) году", — подчеркнул политтехнолог.

"Добавим временно оккупированные территории — 4 млн на Донбассе и 2,5 млн в Крыму. Попытки провести новую перепись наталкиваются на сопротивление в правительстве. Ведь речь о миллиардах субсидий. И тенденция будет нарастать", — говорится в сообщении.

Ранее лауреат Нобелевской премии по экономике Пол Кругман говорил, что в Украине малый бизнес начнет бурно развиваться, если в стране власти будут бороться с коррупцией, установят верховенство права и очистят финансовую систему.