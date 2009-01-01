Полноценная война на Донбассе или дипломатия. Почему Кремль недоволен Захарченко и Плотницким

Для Кремля идеальным вариантом было бы впихнуть ЛНР и ДНР в Украину в любом формате, говорит Мирослав Гай.

Мирослав Гай Главред

Главарям ДНР и ЛНР —— не удалось расшатать Украину, оторвать Донбасс и другие области нашей страны и присоединить их к России, что вызвало недовольство и Кремля, и местного населения.

Об этом волонтер, воевавший в зоне АТО, глава благотворительного фонда "Мир и Ко", офицер запаса в оперативном резерве 95-й бригады Мирослав Гай рассказал в комментарии "Главреду".

"Сегодня Кремль не способен вести полноценную войну против Украины из-за нависающей над Россией угрозы еще большего ухудшения отношений между РФ и Западом и усиления санкций, которые и так уже ощутимо ударили по РФ. И пока что Кремлю не удалось решить те задачи на Донбассе, которые он перед собой ставил. Он не смог провести в Украине антиконституционный переворот. Он не смог отделить от Украины другие области, как это планировалось (речь идет о Харьковской, Запорожской и Одесской областях), так что цели Москвы на Донбассе не достигнуты", — говорит волонтер.

По его мнению, решить сейчас эти задачи полноценным военным путем Россия могла бы, но это был бы крайне невыгодный для всех вариант.

"Поэтому, кроме того, что Россия постоянно пытается дестабилизировать ситуацию в Украине, она также пытается решить все дипломатическим путем, а именно — поставить во главе руководства "республиками" людей, которые могли бы удовлетворить Запад, членов "нормандской четверки" (мол, руководят "республиками" украинцы), а также могли бы удовлетворить и сам регион", — предположил экс-участник АТО.

"Ведь сейчас в Донецке и Луганске безумное недовольство Плотницким и Захарченко. Еще когда там происходил захват администраций и проводился псевдореферендум, звучали обещания незаконных представителей террористических группировок ЛНР и ДНР о том, что Москва очень скоро примет их в состав Российской Федерации (правда, не понятно, на каких условиях), что у них начнутся улучшения (но они так и не начались). Сейчас упреки местного населения звучат и в Крыму (но там уже поздно возмущаться, потому с теми, кто чем-то не доволен, занимается полиция, ФСБ, прокуратура), и в ЛДНР. Самостоятельно эти "республики" существовать не могут, а дотировать их, как Россия дотирует Чечню, Москве очень невыгодно и непонятно — зачем", — иронизирует глава благотворительного фонда.

"Поэтому для Кремля идеальным вариантом было бы впихнуть эти "республики" в Украину в любом формате, завести их представителей в Верховную Раду, а позже, занимаясь социально-политической и экономической дестабилизацией (это прописано в Доктрине РФ как невоенные методы влияния на страны, входящие в круг интересов России!), привести к власти пророссийский элемент и оставить на какое-то время, пока РФ добьется снятия с себя санкций, выгодных международных договоренностей и лучше подготовится. И все это время она будет держать Украину в поле своих интересов, контролируя ее через своих представителей, олигархические группы, которые близки к российскому бизнесу. Именно это сейчас будут пытаться провернуть", — считает офицер запаса в оперативном резерве 95-й бригады.

"Если этот вариант не пройдет (а он не пройдет; я общаюсь с ребятами в армии, с ветеранами, проукраински настроенными людьми — они попросту не допустят такой вариант!), тогда Россия начнет действовать более агрессивно", — резюмировал Мирослав Гай.

Ранее "Главред" сообщал, что координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук заявил: в Кремле могут сменить Захарченко и Плотницкого с одной целью — ради того, чтобы Киев пошел на выполнение политической части Минских соглашений: проведение выборов, легализацию местной так называемой "власти" на оккупированном Донбассе и т.д.

Такое мнение высказал Больше мнений экспертов читайте на "Главреде": "Рокировка главарей "Л/ДНР": что задумал Кремль?"