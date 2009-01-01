Полноценный разговор. В чем важность телефонного звонка Порошенко Трампу

Теперь надо готовиться к следующим этапам, говорит Павел Рудяков.

Павел Рудяков Главред

Телефонный разговор президента Петра Порошенко с американским лидером Дональдом Трампом, во время которого они, был очень важен для налаживания контактов.

Об этом директор Информационно-политического центра "Перспектива" Павел Рудяков рассказал в комментарии "Главреду".

"Телефонный разговор Трампа и Порошенко — это первый контакт между руководителями США и Украины. И хоть этот контакт состоялся в телефонном формате, он все равно важен. Он продолжался не минуту, не пять и не десять — это был полноценный разговор, и важно, что он вообще состоялся", — говорит политический эксперт.

"У многих в Украине были опасения, что Трамп не станет разговаривать с Порошенко, поскольку украинские власти в ходе предвыборной гонки в США болела не за него, а за другого кандидата, его конкурента. Эти опасения не оправдались. У нас также звучали такие мысли, что Трамп будет мстить Порошенко, но, как стало понятно, и этого не будет", — уверен политолог.

"Это — государственные отношения, а не детские игры в песочнице, когда один обиделся на другого и не дает ему свои игрушки. Очевидно, что какое-то негативное восприятие осталось у американцев — у администрации Трампа и у него лично, но они обратили на это ровно столько внимания, сколько это и заслуживает", — считает директор Информационно-политического центра "Перспектива".

"Этот разговор Трампа и Порошенко состоялся, значит, Украина остается на повестке дня Соединенных Штатов, поскольку у них здесь есть свои стратегические интересы в Восточной Европе и по отношению к нам, — считает Рудяков. — Что касается содержания разговора, то информации довольно мало — и с нашей стороны, и со стороны Белого дома. Однако, тем не менее, прозвучали некоторые важные вещи".

"В частности, прозвучала фраза, сформулированная пресс-службой Белого дома, о том, что "Соединенные Штаты намерены работать с Украиной, Россией, всеми сторонами конфликта, чтобы обеспечить контроль над границей". Именно на эту формулировку нам следует обратить внимания, особенно ожидая обсуждения проблемы Донбасса на Совете Безопасности ООН в феврале. Нужно обдумать все контексты, поскольку Украина и Россия остаются в перечне. То, что остается Россия, — для нас это важный показатель, поскольку администрация Обамы не собиралась с Россией контактировать по данному вопросу — Россия была для нее только под знаком "минус" и под знаком "агрессор". Теперь же ситуация изменится, и к этому следует быть готовой украинской стороне", — говорит политолог.

"Плюс появилась фраза "все стороны, задействованные в конфликте": если речь идет о Франции и Германии как об участницах "нормандского формата", то это одно дело, а если — обо всех сторонах вообще, то американцы подразумевают ДНР и ЛНР. К этому тоже следует готовиться, поскольку сейчас у Украины бескомпромиссная позиция — мы не ведем переговоры с представителями ЛНР и ДНР. Посему эту позицию придется либо отстаивать и объяснять, добиваясь, чтобы ее приняли все, в том числе американцы, либо пересматривать ее, приводя в соответствие с новыми условиями и обстоятельствами", — заметил эксперт.

"Однако отмечу, что пока что это всего лишь одна фраза, которая требует дополнений, объяснений и уточнений. Но следует готовиться к обсуждению данного вопроса на Совбезе ООН и понимать, что обсуждение может пойти и в одном, и в другом ключе", — считает Павел Рудяков.

"Так что, в целом, первый шаг сделан, президенты поговорили. Теперь надо идти дальше и готовиться к следующим этапам", — резюмировал директор Информационно-политического центра "Перспектива".