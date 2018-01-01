"Полное разрушение". Порошенко спрогнозировал судьбу России после "газового спора"

Свой прогноз президент Украины озвучил в интервью западным журналистам.

Владимир Путин и Петр Порошенко Reuters

Если власти России будут игнорировать решения международных судов и трибуналов , то страну ожидает "полное разрушение".

Такой прогноз в интервью авторитетном западному деловому изданию Financial Times озвучил президент Украины Петр Порошенко.

Вопрос, заданный ему журналистом, касался в первую очередь исполнения решений Стокгольмского арбитража, недавно обязавышего ПАО "Газпром" выплатить НАК "Нафтогаз Украины" ,63 млрд - за недопоставки газа по транзитному договору.

Порошенко также сказал, что украинские юристы добились запуска сразу нескольких судебных процессов против России. "Но если Россия не уважает закон и не уважает решения суда, я думаю, что в результате Россия будет полностью уничтожена. Это не тот случай, с которым можно смириться", — подытожил президент Украины.

Напомним, ранее сообщалось о том, что "Газпром" разорвал все газовые контракты с Украиной.