Польша запретила въезд еще одному украинскому чиновнику из "черного списка" Ващиковского

У Святослава Шеремета есть Шенгенская виза, выданная Германией.

Святослав Шеремета. varianty.lviv.ua

Сегодня, 18 ноября, в Польшу не пустили еще одного украинского чиновника, который был в так называемом "черном списке".

Польские пограничники на международном пункте пропуска Шегини остановили ответственного секретаря Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников антитеррористической операции, жертв войны и политических репрессий Святослава Шеремета, пишет львовское издание "Варианты".

Сам Шеремета сообщил, что он ехал в польский город Ланцут вместе с делегацией общества "Надсяння" в одном из двух автобусов делегации,

В 12:00 у Шеремета забрали паспорт и приказали ждать руководителя смены. Позже сообщили, что ему запрещен въезд на год в Польшу и Шенгенскую зону.

Сообщается, что у Святослава Шеремета есть Шенгенская виза, выданная Германией.

Таким образом Святослав Шеремета является первым украинцем из так называемого "черного списка" Ващиковского (министр иностранных дел Польши), которого не пустили в страну.

МИД Украины вызвал польского посла в связи с недопуском в страну и запретом на въезд для секретаря Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников АТО, жертв войны и политических репрессий Святослава Шереметы, сообщила спикер украинского МИД Марьяна Беца.

"Срочно вызываем посла Польши в Украине в связи с недопуском секретаря Государственной межведомственной комиссии Святослава Шеремету", — написала она.

Стоит отметить, что Ващиковский ранее заявлял, что его министерство составляет перечень украинских чиновников, которым запретят въезд в Польшу. Официально никаких фамилий не называли.

Напомним, недавно польские СМИ сообщили, что главе Украинского института национальной памяти Владимиру Вятровичу запретили въезд в Польшу.