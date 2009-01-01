Польша запретила въезд еще одному украинскому чиновнику из "черного списка" Ващиковского

У Святослава Шеремета есть Шенгенская виза, выданная Германией.
Польские пограничники на международном пункте пропуска Шегини остановили ответственного секретаря Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников антитеррористической операции, жертв войны и политических репрессий Святослава Шеремета, пишет львовское издание "Варианты".
Сам Шеремета сообщил, что он ехал в польский город Ланцут вместе с делегацией общества "Надсяння" в одном из двух автобусов делегации,
В 12:00 у Шеремета забрали паспорт и приказали ждать руководителя смены. Позже сообщили, что ему запрещен въезд на год в Польшу и Шенгенскую зону.
Сообщается, что у Святослава Шеремета есть Шенгенская виза, выданная Германией.
Таким образом Святослав Шеремета является первым украинцем из так называемого "черного списка" Ващиковского (министр иностранных дел Польши), которого не пустили в страну.
МИД Украины вызвал польского посла в связи с недопуском в страну и запретом на въезд для секретаря Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников АТО, жертв войны и политических репрессий Святослава Шереметы, сообщила спикер украинского МИД Марьяна Беца.
"Срочно вызываем посла Польши в Украине в связи с недопуском секретаря Государственной межведомственной комиссии Святослава Шеремету", — написала она.
Стоит отметить, что Ващиковский ранее заявлял, что его министерство составляет перечень украинских чиновников, которым запретят въезд в Польшу. Официально никаких фамилий не называли.
Напомним, недавно польские СМИ сообщили, что главе Украинского института национальной памяти Владимиру Вятровичу запретили въезд в Польшу.