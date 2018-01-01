"Польские законы = российские танки". Радикалы Ляшко пикетирует Сейм в Варшаве, фото, видео

Радикалы требуют отменить антиукраинский закон и перестать в угоду Москвы проводить политику ненависти к украинцам.

Фракция Радикальной партии во главе с лидером Олегом Ляшко, проводит пикет у здания Сейма Польши в Варшаве из-за внесения польским парламентом поправок в закон об Институте национальной памяти.

Украинские депутаты держат государственные флаги, плакаты с надписями: "Жить не прошлым, а будущим", "Польские законы = российские танки".

По словам Ляшко, "принятые законы угрожают безопасности украинцев в Польше, угрожают мирной жизни".

"Сейчас наша фракция пикетируют Сейм Республики Польша в Варшаве с требованием отменить антиукраинский закон и перестать в угоду Москвы проводить политику ненависти к украинцам и стравливания наших народов", — сказал главный радикал.

"Надо с уважением относиться к границам и к праву украинцев иметь независимое государство, а не искажать историю, называть украинский народ преступниками и угрожать жизни украинцев. Мы категорически против этого протестуем.

Нашей фракцией, нашей партией мы приехали в Польшу, чтобы сказать им: "Остановитесь и не ищите врага там, где его нет", – отметил он на своей странице в Facebook.

Кроме того, нардеп Дмитрий Линько сказал, что депутаты собираются передать в Сейм постановление Верховной Рады, принятое 6 февраля в связи с внесением поправок в закон об Институте нацпамяти.

Напомним, польский закон о запрете "бандеровской идеологии" вызвал острую реакцию в Украине и ряде других стран мира. Верховная Рада уже ответила на скандальный закон — народные депутаты одобрили текст заявления по поводу его принятия.