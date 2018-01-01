Полторак назвал задачи, которые миротворцы ООН могут выполнять на Донбассе

Миссия Организации для поддержания мира может составить до 25 тысяч человек, отметил глава Минобороны.

На Донбассе миротворцы ООН могут выполнять одну из двух задач, отметил глава Минобороны

Министр обороны Степан Полторак заявил, что на Донбассе миротворческая миссия Организации Объединенных Наций может выполнять разные задачи.

Возможны два варианта — "поддержание мира и принуждение к миру", рассказал чиновник в интервью ВВС Украина.

"Для того, чтобы мы могли четко рассчитать, какое количество миротворцев нужно, важно определить, какую задачу будет выполнять миротворческая миссия", — отметил собеседник.

По его словам, "если речь идет о поддержании мира, то, по нашим расчетам, миссия может составить от 10 до 25 тысяч человек". "Если речь будет идти о принуждении к миру, то цифра может быть 35-40 тысяч", — добавил глава Минобороны.

Ранее специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер говорил, что Россия должна вывести свои войска с захваченной части Донбасса, чтобы миротворческая миссия ООН смогла начать свою работу, а с украинской стороны нужна координация с Организацией.

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