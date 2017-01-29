Полторак о боях под Авдеевкой: ВСУ перешли в наступление и заняли стратегический пост

Гай написал, что боевики выгребли по полной, "мы продвинули свои позиции малёхонько вперёд".

Степан Полторак УНИАН

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил о серьезном обострении ситуации в районе Авдеевки Донецкой области, где группы боевиков пытались штурмовать позиции сил АТО.

"Сегодня есть серьезное обострение в районе Авдеевки: утром террористические группировки начали обстрел, а затем, две группы врага, по 25—30 человек каждая, начали штурмовать наши позиции", — цитирует министра пресс-служба Минобороны.

По его словам, на одной из позиций это продвижение было остановлено военнослужащими ВСУ, а на второй военнослужащие ВСУ перешли в наступление и заняли важный пост, имеющий стратегическое значение.

"К сожалению, три наших военных погибли и еще три получили ранения", — сказал министр обороны.

При этом он заверил, что ситуация в районе проведения АТО сложная, но контролируемая.

Между тем, волонтер, бывший участник АТО Мирослав Гай на своей странице в Facebook написал, что "уроды сегодня пошли в атаку. Выгребли по полной. У нас тоже потери. Мы продвинули свои позиции малёхонько вперёд. Было успокоилось. Сейчас опять орки начинают бахать".

Напомним, в штабе АТО сообщали о том, что за сутки, 29 января, в зоне проведения АТО боевики обстреливают позиции ВСУ из всего имеющегося у них вооружение по всей линии соприкосновения. Всего зафиксировано 56 обстрелов: 5 украинских военных погибли, 9 ранены и 4 травмированы.