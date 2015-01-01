Полторак рассказал, сколько российских военных орудует в зоне АТО

В прошлом году на Донбассе ситуация была постоянно достаточно тяжелой, отметил глава Минобороны.
Об этом он рассказал в интервью "5 каналу", пишет УНИАН.
В то же время собеседник подчеркнул, что в 2016 году на Донбассе ситуация была постоянно достаточно напряженной и тяжелой.
"Это было связано с тем, что российская группировка была сформирована в зоне АТО, сегодня там около 40 тыс., из них 5 тыс. — это регулярные войска РФ", — отметил чиновник.
Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов говорил, что Россия тратит на содержание захваченной части Донбасса более шести миллиардов долларов в год.
Видео: 5 канал