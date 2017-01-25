Полторак уволил генерала, который спал на заседании Комитета реформ

О каких реформах может идти речь, если генералы спят, сказал министр.

Степан Полторак УНИАН

В четверг, 26 января, министр обороныуволил генерала, который спал на заседании Комитета реформ ведомства и(ВСУ).

Об этом на своей странице в Facebook написала советник замминистра обороны и министра информполитики Алина Фролова.

По данным Минобороны, мероприятие должно было пройти в Киеве, его начало планировалось в 15:00.

"Только что Полторак на заседании Комитета реформ МОУ уволил генерала, который спал. С формулировкой "о каких реформах может идти речь, если генералы спят", — говорится в сообщении.

Напомним, в июле 2016 года Степан Полторак разжаловал до рядового и уволил со службы в ВСУ исполняющего обязанности замкомандира 53-й отдельной механизированной бригады, задержанного за продажу оружия.