Он отметил, что если вина Павловского будет доказана, то это будет и его ответственность.

Степан Полторак УНИАН

Министр обороны Степан Полторак заявил о готовности уйти в отставку, если следствие докажет вину его заместителя Игоря Павловского, который фигурирует в деле о многомиллионных хищениях в Министерстве обороны.

"Я готов в любое время", — сказал он во время брифинга, передает Новое время.

При этом он отметил, что если вина Павловского будет доказана, то это будет и его ответственность.

Как сообщал УНИАН, 11 октября задержали заместителя министра обороны Игоря Павловского, директора Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Владимира Гулевича и еще двух сотрудников министерства. Их подозревают в причастности к коррупционной схеме по растрате государственных средств в сумме более 149 млн грн при закупке топлива для Министерства обороны. Министр обороны Полторак, комментируя задержание своего заместителя, заявил, что ему некуда бежать из Украины, потому что в России против него открыты три уголовных дела за участие в АТО и у него вряд ли есть деньги, чтобы убежать в другие страны.

Напомним, президент ПАСЕ Аграмунт заявил о добровольной отставке.