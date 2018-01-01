"Получилось рассорить страны". Эксперт раскрыл причину конфликтов Украины с соседями

Политолог указал на серьезный упадок дипломатической практики в Украине.

Названа причина конфликтов Украины с соседями фото: zn.ua

заявил директор социологической службы "Украинский барометр", политолог и социолог

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За последнее время испортились отношения Украины с соседними странами в результате работы Кремля,

Он подчеркнул, что это началось еще с конфликта вокруг острова Змеиный, когда Украину стравили с Румынией.

"Наши страны получилось рассорить. И тогда Кремль понял, что соседи Украины — не лучше Украины, и с ними можно точно так же бороться. Отсюда — наши нынешние конфликты с венграми, поляками, румынами… Думаю, и со словаками тоже будут", — говорит эксперт.

С другой стороны, он указал на серьезный упадок дипломатической практики в Украине.

"Как вы знаете, у нас несколько лет не назначали послов в ведущие страны мира. У нас практически нет дипломатический инициатив. Это связано с тем, что у нас президент выполняет роль министра иностранных дел. Это иногда хорошо, а иногда плохо для страны. Но, как видим, из-за этого происходит общее падение дипломатического уровня Украины", — считает политолог.

Он отметил, что министр иностранных дел не может приехать к министру образования и высказать свои опасения.

"Такого никогда не было в Украине, чтобы министр образования не слушал министра иностранных дел... Так не принято. Потому что статус министра иностранных дел, как и министра обороны, выше статуса других министров. Но, к сожалению, не в нашей стране. Потому наши дипломаты не могут закрыть те проблемы, которые возникают не по их вине", — добавил Небоженко.

Напомним, ранее Небоженко объяснил, почему власть продолжает линию Януковича.