Ползучее наступление. Военный эксперт объяснил,что в самом деле произошло на Светлодарской дуге

Нужно удерживать инициативу, улучшать позиции и загонять противника в невыгодные для него условия, пишет Константин Машовец.

Константин Машовец Главред

Ожесточенные, в результате которых силы АТО выбили боевиков из опорных пунктов "Кикимора", "Крест", "Звезда", а также 4-го и 5-го постов — это была попытка украинских военных улучшить позиции на тактическом уровне.

Об этом пишет координатор "Информсопротивления" подполковник Константин Машовец на своей странице в Facebook.

1. Те, кто решил, что украинские войска проводили некую "разведку боем" — ошибаются, не было никаких "украинских командиров с секундомерами, замеряющими скорость реакции ватаноидного командования", а была реальная попытка на уровне роты-батальона провести улучшение собственных позиций в тактическом отношении, — пишет военный эксперт

По его словам, мотивы выбора именно этого участка и именно этих позиций полностью понятны и вполне оправданы: "Я весной нынешнего года, будучи в тех краях, сам наблюдал как питекантропы насыпали из этой рощицы по нашим позициям южнее Светлодарск и использовали выдвинутое их положения для перманентного "кошмаривания" наших позиций, прилетало иногда даже по перекрёстку южнее Луганского (поворот на Светлодарск). Да, речь о той самой "Кикиморе" и района чуть восточнее Грязевского ставка".

2. Активные действия по "исправлению ситуации" явно делались и организовывались не просто с ведома бригадного командования, а и при его деятельном участии... Это тоже очевидно, продолжает пишет координатор "Информсопротивления".

3. На мой глубоко непрофессиональный взгляд, способ был выбран, мягко говоря, не самый удачный... Правда, в этом случае, судя по всему, на этот выбор повлиял некий "политический фактор" и судя по всему, соответствующие командные инстанции были просто-напросто связаны в выборе методов выполнения поставленной задачи, так же, как и в вопросе привлечения необходимых сил и средств, считает полковник.

БрАГ (бригадная артиллерийская группа — Ред.) 54-й омпбр могла бы действовать более оперативно и эффективно в интересах сил и средств, выполняющих эту задачу. Впрочем, даже привлечения артиллерийских средств старшего начальника, по-видимому, в зоне этих действий было связано со значительными условностями, кои в боевой обстановке просто недопустимы... Скорее всего, задуманное "улучшение" соответствующим командирам было приказано проводить "по-тихому", не привлекая дополнительных сил и средств (в первую очередь — тяжёлое вооружение), — предположил Машовец.

По его словам, с 19-го по 21-е декабря боевики имели явное превосходство в огневом отношении, прежде всего артиллерия. Нашей пехоте впереди приходилось далеко непросто, поскольку боевики пытались нанести нашей наступающей группе огневое поражение с целью заставить её отойти на исходные. Более того, террористы даже пытались бить по нашему тактическому тылу, стремясь воспрепятствовать гипотетическому наращиванию усилий нашими войсками и пытаясь сорвать стойкое управление войсками (били как по известным им ПУ, так и по коммуникациям и позициям во втором эшелоне).

4. Тот факт, что в конечном итоге, украинским войскам всё же удалось продвинуться и удержать частично захваченное, причём довольно значительной ценой (гибель 9-ти бойцов и "плавающие" показатели по раненным в районе более 2-х десятков), вовсе не отменяет тот факт, что это улучшение прошло через пень-колоду... ибо если мы и далее намереваемся оплачивать продвижение на каждый 1 км (даже на 3 км) такой ценой, то это явно... "не наш метод..." Причём, как минимум половина наших потерь — результат ближнего огневого боя, то есть получены в следствии применения противником автоматического стрелкового вооружения, кое стало возможным из-за явного отказа украинского командования подавить этих стрелков "чем-то тяжёлым" заранее, считает эксперт.

"5. Конечный успех стал возможным во многом благодаря стойкости простых солдат 54-й омпбр (которые отразили спорадические и спонтанные контратаки противника и выдержали массированный артиллерийско-миномётный обстрел) и того факта, что со стороны обезьяноподобных тоже находились далеко не Клаузевицы + орки решили, что потеря своих передовых позиций в этом месте ничего кардинально не меняет в общей тактической обстановке на данном участке, когда убедились, что вводить в бой крупные силы с целью глубокого прорыва, украинское командование не собирается...на том и успокоились. Прибытие и разворачивание на участке между Углегорском и Булавино дополнительных тактических резервов орков было чистой воды перестраховкой с их стороны", — заметил координатор "Информсопротивления".

"6. Далее, так называемый "захват с боем" Новолуганского в данном случае интересен с точки зрения соблюдения таможенных правил ввоза-вывоза товаров с подконтрольной и не подконтрольной территорий (сей посёлок, до недавнего являлся самой крупной "чёрной дырой" по контрабасу, наверное по во всей зоне АТО, счёт иногда шёл на десятки фур в неделю), а так же сферы деятельности СБУ, остальное — чистой воды информационно-силовая акция, призванная, в очередной раз треснуть по ватным мозгам на оккупированных территориях", — добавил Машовец.

"Оперативно-тактический метод "ползучего" наступления "по-тихому" мелкими шажками в условиях позиционной войны, в определённом отношении весьма хорош. Ибо позволяет вам удерживать определённым образом инициативу, улучшать свои позиции и постепенно загонять противника в невыгодные для него условия", — делает вывод полковник.

"Однако, следует иметь ввиду, что если вы по тем или иным причинам не готовы или не желаете в любой момент перейти от "тихого" продвижения к "громкому" (то есть при необходимости пустить в ход и поддержать свои ползущие вперёд подразделения чем-то потяжелее и повесомее, нежели пара батальонных миномётов), им придётся весьма несладко и кроваво. Ибо одно дело засыпать надоедливую рощицу массой 122-мм и 152-мм снарядов, и совершенно другое — послать выкуривать из блиндажей и окопов ватных животных пару "замёрзших" взводов", — подытожил Константин Машовец.

Напомним, врач из Енакиево Александр Чернов, которого российские СМИ называют "Доктор Смерть", сообщал, что поле боев на Светлодарской дуге через горбольницу Енакиево за 5 дней прошли минимум 22 убитыхи не менее 25 средне- и тяжелораненых боевиков. Через морг Дебальцево за 5 дней прошли как минимум 20 тел погибших россиян. В горбольнице Горловки за неделю скопились до 25 средне- и тяжелораненых боевиков. Через морг прошло не менее 20 тел.