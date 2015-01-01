"Помолимся за защитников от врага-антихриста". Порошенко поздравил украинцев с Рождеством

Дочь Порошенко Александра исполнила на фортепиано знаменитую композицию "Щедрик" Николая Леонтовича.

Порошенко поздравил украинцев с Рождеством Официальный сайт Президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко вместе с супругой Мариной Порошенко и детьми Евгенией, Александрой и Михаилом поздравили украинцев с Рождеством Христовым.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы президента.

При этом по случаю праздника дочь Порошенко Александра исполнила на фортепиано знаменитую композицию "Щедрик" Николая Леонтовича. Президент напомнил, что впервые это музыкальное произведение прозвучало сто лет назад, а впоследствии украинская мелодия стала достоянием всего человечества, под названием "Carol of the Bells". "Слушаем ее, и как будто видим ласточку, которая несет каждому из нас счастье и благополучие, а государству нашему — мир и процветание", — сказал Порошенко.

Глава государства отметил, что Рождество Христово является большим церковным и глубоко семейным праздником. "Непостижимое чудо — рождения в вертепе Сына Божия — навсегда изменило мир. Это чудо напомнило, что самая главная заповедь — любить ближних, как самих себя. Рождению Иисуса радовались небо и земля, Дева Мария и Иосиф, пастухи и волхвы. Всей своей жизнью Иисус преодолевал зло и даровал веру в Спасение", — сказал президент.

В свою очередь супруга главы государства отметила, что светлый и радостный день Рождества вдохновляет всех быть чуткими и внимательными, делиться теплом своих сердец и протягивать руку помощи. "Уверена, что всем нам хочется сделать мир приветливым и добрым. И для этого нужно совсем мало — быть хорошим примером для своих детей, стать верным другом и товарищем, любить ближнего, Украину и ее народ. И тогда наши тревоги станут надеждой, а сомнения развеются чувством достоинства", — сказала она.

Президент отметил, что украинцы издавна наполняют Рождество торжественностью и святостью, а вертепы и колядки после службы Божией стали уникальным духовным достоянием украинского народа.

"В этот прекрасный праздник, когда все собираются за семейным столом, предлагаю в первую очередь у святых образов помолиться за воинов, которые и в эти новогодне-рождественские дни защищают нас от врага-антихриста. Обращаюсь к новорожденному Спасителю с просьбой дать им сил и беречь их земные жизни. И всю нашу страну спаси, Господи, от всякого зла", — сказал глава государства.

"Желаем всем здоровья, крепости духа, реализации мечтаний и исполнения намерений, а главное — Божьего благословения. Вкусной кути и веселых праздников, потому что аж "три праздника в гости". Христос родился!", — поздравил Порошенко.

Напомним, ранее дети записали трогательное поздравление с Рождеством бойцам АТО.

Фото: пресс-служба президента.

Видео: Адміністрація Президента України.