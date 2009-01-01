Помощник Путина о встрече с Волкером: Россия и США согласны в главном по Донбассу

Стороны "решили продолжать работу по сближению позиций", утверждает Сурков.

Владислав Сурков aksakal.info

Помощник президента России Владимира Путиназаявил, что в Белграде они со специальным представителем Госдепартамента США по Украинеподробно обсудили инициативу по развертыванию

Об этом он рассказал по итогам мероприятия, пишет ТАСС.

По его словам, представители РФ и Штатов солидарны в главном по востоку нашей страны — Минские соглашения должны быть реализованы.

"Подробно обсудили российскую инициативу по развертыванию сил ООН в Украине. Американские друзья передали свои предложения к нашему проекту резолюции Совбеза — двадцать девять абзацев", — сказал Сурков.

При этом три из них делегация России сочла приемлемыми. "Немного, конечно. Но все-таки три не ноль. Лучше, чем ноль", — отметил Сурков и добавил, что стороны "решили продолжать работу по сближению позиций".

"Представители России и США солидарны в главном — Минские соглашения должны быть реализованы. Для этого необходимо ускорить выполнение политических обязательств Киева при одновременном укреплении безопасности в зоне конфликта", — подчеркнул помощник.

Напомним, в Белграде Владислав Сурков и Курт Волкер провели встречу 13 ноября, до этого они уже дважды вели переговоры. В конце октября американский дипломат посетил Киев, он, в частности, встретился с президентом Петром Порошенко и нардепами, говорил, что до конца 2017 года может быть разработана резолюция Совбеза ООН по размещению миротворцев на Донбассе.