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Помощник Путина о встрече с Волкером: Россия и США согласны в главном по Донбассу

Сегодня, 11:33

Стороны "решили продолжать работу по сближению позиций", утверждает Сурков.

Сурков
Владислав Сурков aksakal.info
Помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков заявил, что в Белграде они со специальным представителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером подробно обсудили инициативу по развертыванию миротворческих сил ООН на Донбассе.

Об этом он рассказал по итогам мероприятия, пишет ТАСС.

По его словам, представители РФ и Штатов солидарны в главном по востоку нашей страны — Минские соглашения должны быть реализованы.

"Подробно обсудили российскую инициативу по развертыванию сил ООН в Украине. Американские друзья передали свои предложения к нашему проекту резолюции Совбеза — двадцать девять абзацев", — сказал Сурков.

При этом три из них делегация России сочла приемлемыми. "Немного, конечно. Но все-таки три не ноль. Лучше, чем ноль", — отметил Сурков и добавил, что стороны "решили продолжать работу по сближению позиций".

"Представители России и США солидарны в главном —  Минские соглашения должны быть реализованы. Для этого необходимо ускорить выполнение политических обязательств Киева при одновременном укреплении безопасности в зоне конфликта", — подчеркнул помощник.

Напомним, в Белграде Владислав Сурков и Курт Волкер провели встречу 13 ноября, до этого они уже дважды вели переговоры. В конце октября американский дипломат посетил Киев, он, в частности, встретился с президентом Петром Порошенко и нардепами, говорил, что до конца 2017 года может быть разработана резолюция Совбеза ООН по размещению миротворцев на Донбассе.

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Россия, Донбасс, Сурков, Путин, Волкер, встреча, Минские соглашения, миротворцы, ООН
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