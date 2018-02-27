Помощник Путина приезжал в Крым во время Евромайдана — экс-глава Совмина АРК

Речь шла о возведении Керченского моста.

Владислав Сурков и Владимир Путин blvesti.ru

Во время Евромайдана в Крым приезжала делегация из России во главе с помощником президента РФ Владимира Путина Владиславом Сурковым

Свою свиту Сурков представил как работников инженерных служб, рассказал бывший глава Совета министров Крыма Анатолий Могилев в интервью "Украинской правде".

"Я с Сурковым встречался, когда он приезжал в Крым, в конце 2013 или начале 2014 года. С ним приехали еще 4-5 человек", — сообщил Могилёв.

Могилев говорит, что целью визита было обсуждение возможного строительства керченского моста.

"Речь шла о том, что еще в 1995 или 1997 году было подписано совместное соглашение Украины и России о возведении Керченского моста. Этот документ ходил между Россией и Украиной в кабинетах министров, он обсуждался, шло согласование служб. Одно из согласований зависло в Киеве", — рассказывает экс-глава Совмина.

По его словам, Сурков уверял, что его приезд связан только с этим.

"Мы с ним обсуждали только этот проект. Никаких намеков и обсуждений ситуации в стране у нас не было вообще. Я с ним поговорил минут 40 или час. И все. Я не знаю, были ли еще какие-то встречи у него с кем-то другим. Я даже не могу сказать, улетел ли он из Крыма в этот день или на следующий", — говорит Могилёв.

Он отметил, что связал тогда Суркова "с кем-то из украинских министров, кто вел транспорт".

Напомним, ранее секретарь СНБО Александр Турчинов на допросе по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича назвал причины, по которым Украина не смогла защитить Крым.