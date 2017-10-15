Понимает проблемы Украины. Порошенко поздравил самого молодого канцлера Австрии с победой на выборах

По словам посла Украины в Австрии Александра Щербы, победа Курца является хорошей новостью для Украины.

Петр Порошенко и Себастьян Курц. Facebook.com

15 октября в Австрии прошли досрочные парламентские выборы. Всего в них приняло участие 16 партий.

Победу одержала Австрийская народная партия (OEVP) во главе с министром иностранных дел страны и действующим главой ОБСЕ 31-летним Себастьяном Курцем.

Президент Австрии Александр Ван Дер Беллен, которому предстоит утверждать кандидатуру на пост канцлера, уже заявил, что "если результаты устоят, мандат на формирование правительства отойдет Курцу".

Таким образом, Курц может стать самым юным канцлером в Европе. Сам же Курц заявил, что "готов принять эту ответственность".

Политик особо подчеркнул, что Австрийская народная партия является "проевропейской политической силой".

Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook поздравил Курца с победой на парламентских выборах и отметил, что Курц — это человек, который прекрасно понимает проблемы Украины.

"Победа Себастьяна Курца и Народной партии в Австрии — это победа человека, который неоднократно бывал в Украине и хорошо знает украинскую тему. Это также победа убежденного европейца, который знает важность консолидированного ЕС для мира на континенте. Понимая, что впереди у канцлера Курца длительные коалиционные переговоры, тем не менее, убежден: Единая Европа, европейские ценности будут важны для нового правительства. Мои поздравления и наилучшие пожелания молодому канцлеру в истории Австрии!", — говорится в поздравлении президента.

По словам посла Украины в Австрии Александра Щербы, победа Курца является хорошей новостью для Украины.

"Приход Курца на пост канцлера — это хорошая новость для Украины. Он знает нашу проблематику, неоднократно посещал Украину, в том числе линию разграничения", — сказал дипломат в комментарии LB.ua.

При этом, по его словам, сейчас возникает главный вопрос — с кем Курц будет делать коалицию. "Похоже, что партия Курца устала от большой коалиции с социал-демократами и видит будущего партнера в правых популистах из Партии Свободы. Если это так, то вопрос будет заключаться в том, как будут распределены министерства. В любом случае, можно исходить из того, что коалиционные переговоры будут продолжаться долго", — считает Щерба.

"Лично я радикальных изменений во внешней политике Австрии не ожидаю. Но для окончательных выводов нужно посмотреть на формирование правительства и его первые шаги", — подчеркнул посол Украины Александр Щерба.

Сам Курц пока не комментирует это. Он ушел от ответа на вопрос журналистов, с кем он намеревается сформировать будущее правительство.

Напомним, 10 октября во время выступления на сессии ПАСЕ президент Чехии Милош Земан предложил Украине договориться с РФ о финансовой или нефтегазовой компенсации за аннексированный Крым.

Украинское государство возмутило его заявление. Позже премьер Чехии Богуслав Соботка сказал, что предложение президента контрастирует с внешней политикой правительства страны.