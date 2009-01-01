Пономарев объяснил, чем Рада отличается от Госдумы

ВР стоило бы присмотреться к ряду регламентных процедур, которые существуют в Европе или США, сказал бывший российский депутат.

Илья Пономарев Главред

Сейчаси российскаяотличаются кардинально, первая, может, и пародия, но все-таки на демократию, а вторая — "чистой воды имитация парламента".

Об этом бывший депутат Госдумы Илья Пономарев рассказал на чате в "Главреде".

В то же время он подчеркнул, что происходящие в ВР потасовки свидетельствуют о том, что орган законодательной власти живой.

"Сейчас они отличаются кардинально. Верховная Рада — это, может, и пародия, но все-таки на демократию. А Государственная дума — это чистой воды имитация парламента", — заявил гость.

Пономарев считает, что Раде "стоило бы присмотреться к ряду чисто регламентных процедур, которые существовали… в России, или к тем, которые существуют в Европе или США, чтобы оптимизировать свою работу, сделать ее более эффективной, чтобы принятие законов не срывалось по причине обыкновенного человеческого бардака".

"Я не вижу никаких проблем с тем, что периодически в зале происходят потасовки. Это, как мне кажется, является свидетельством того, что этот орган — живой. А вот уровень обсуждения законов про медицину или про образование у меня лично вызывал большую тревогу", — добавил собеседник.

"Могу сказать, что в России, когда мы принимали аналогичные законы, при том, что их жестко продавливало правительство, и в условиях большинства в Госдуме партии власти, дискуссии были более живыми, и в них участвовало больше профессиональных и общественных групп извне парламента", — отметил экс-депутат.

Ранее Илья Пономарев говорил, что в РФ, скорее всего, обязательно произойдет "майдан", и будет носить очень жесткий характер. Ознакомиться с другими мнениями эксперта можно здесь.