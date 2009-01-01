Пономарев рассказал, когда обрушится рейтинг Путина

Оппозиционный политик раскрыл секрет популярности Владимира Путина.

Пономарев: Путин пытается поддержать свой рейтинг за счет фактора внешнего врага

Существует две причины, которые обеспечивают президенту России Владимиру Путину большую поддержку населения, считает экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев.

"Во-первых, секрет успеха Путина заключается в безальтернативности. Во-вторых, в страхе - как бы не стало хуже, потому что у людей воспоминание про 90-е еще очень свежо. Ну, и наш народ всегда жил по принципу, что хуже всегда может быть", - рассказал Пономарев в чате на "Главреде".

Оппозиционный политик добавил, что даже это переставало уже работать в случае с Путиным, поэтому он затеял войну с Украиной, чтобы еще и поддержать свой рейтинг за счет фактора внешнего врага и эффекта осажденной крепости.

"Это делает его позицию крайне неустойчивой, не смотря на все заоблачные рейтинги. И как только появится альтернатива, в которую люди будут видеть, во-первых, силу, во-вторых, гарантию невозврата к ельцинским временам, как рейтинг Путина обрушится до нулевой отметки. Путин это хорошо понимает", - сказал он.

Экс-депутат отметил, что именно поэтому "машина пропаганды работает не на прославление самого Путина и его приближенных, а на очернение его возможных конкурентов и их недопуск к любым публичным дебатам, публичному изложению своей позиции на массовую аудиторию".

"Главная задача администрации президента - подавлять перспективных оппозиционных лидеров и, наоборот, помогать тем, кто имеет ограничения, с точки зрения потенциала роста своей поддержки. Думаю, что феномены Навального и Собчак наглядно иллюстрируют мои слова", - резюмировал он.