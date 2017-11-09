"Понты против понтов". Блогер рассказал, как РФ отреагирует на американскую военную помощь Украине

Кремль не живет в таких категориях как испуг, отметил Рабинович.

Решение Конгресса США о выделении 4,6 миллиарда долларов на противостояние российской агрессии и 350 млн долларов на военную помощь Украине является необходимым шагом с точки зрения национальной безопасности США.

Об этом в своей колонке на "Апострофе" отметил российский финансист Слава Рабинович.

"Кремль не живет в таких категориях как испуг или не испуг в конвенциальном (обычном) значении этого слова. Дело в том, что Кремль оккупировали бандиты, которые когда-то были гопниками, потом превратились в бандитов, а потом стали ОПГ. И они мыслят в категориях своих собственных понтов, в категории понтов против понтов. Соответственно, выделение этой суммы Сенатом будет расцениваться как понт с той стороны, против которого нужно противопоставить свой собственный понт. Конечно же, за счет налогоплательщиков, за счет обнищания российского народонаселения, что и делается. При этом все замешано на каких-то сумасшедших бреднях", — отметил он.

"С точки зрения национальной безопасности США — это необходимый шаг, а с точки зрения путинской ОПГ это будет использовано в качестве очередной пропагандистской шумихи, распила денег и бредней, которые они будут обсуждать на Совете безопасности РФ", - подчеркнул Рабинович.

"Я надеюсь, что этот пошлый фарс, который мы наблюдаем уже много лет, закончится примерно так же, как тот фарс, который закончился в 1991 году", — отметил он.

Напомним, ранее американский генерал Бен Ходжес призвал создать "военный шенген" в Европе для сдерживания российской агрессии.