"Попытка подмены истории". Журналист назвал лучший ответ на скандальный польский закон

После принятия поправок к скандальному польскому закону в украинских медиа начали появляться призывы к "адекватному ответу".

Журналист назвал лучший ответ на скандальный польский закон

Реакция Украины на скандальный польский закон об Институте нацпамяти должна заключаться в соблюдении демократических норм, считает известный украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников.

По его мнению, после принятия поправок в украинских медиа начали появляться призывы к "адекватному ответу". Портников добавил, что об ответных мерах задумались и в израильском Кнессете.

"В этой стране тоже вызвал возмущение польский закон — причем куда больше, чем в Украине. Израильтяне традиционно пытаются реагировать на попытки переписать зловещую историю Холокоста, а в новом польском законе прослеживаются элементы такой ревизии. Так каким же должен быть украинский ответ на польский закон? Как по мне, лучшая реакция — это оставаться демократическим государством. Государством, которое не пытается положить историю в прокрустово ложе законодательных запретов", — написал журналист в материале на "Радио Свобода".

Он напомнил, что в 2014 году те же люди и страны, которые осудили умиротворение немецкого диктатора Адольфа Гитлера в 1938 году, "занялись тем самым" относительно президента РФ Владимира Путина.

"Причем среди таких политиков оказались отнюдь не только руководители стран Запада, но и президент Чехии — той самой Чехии, которая и стала жертвой Мюнхена. Парадокс? Но история человечества и состоит из парадоксов. Тот, кто захочет отменить этот закон парадокса и подменить историю — свою или чужую — агитационным сборником своих достижений и приговором чужим поступкам, неизбежно проигрывает. Польские поправки — это прежде всего попытка такой подмены. Украинская реакция должна быть связана прежде всего с пониманием истории. Своей и чужой", — написал Портников.

Напомним, ранее эксперты поделились с "Главредом" своими оценками польского закона об Институте национальной памяти и рассказали, как принятие этого закона повлияет на дальнейшие украинско-польские отношения.