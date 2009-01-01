Попытки врага прорвать оборону военных под Авдеевкой обречены на поражение — Турчинов

РФ ведет "гибридную войну" не только против Украины, но и против ЕС, сказал секретарь СНБО.

Александр Турчинов УНИАН

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО)заявил, что возлеситуация обострилась после завершения инспекционной поездки ОБСЕ на востоке Украины.

Об этом он рассказал на встрече с министром нацобороны Литвы Раймундасом Кароблисом, говорится на сайте ведомства.

В то же время чиновник подчеркнул, что все попытки противника прорвать оборону наших войск обречены на поражение.

"Для России дестабилизация ситуации в Украине — путь усиления своих позиций в регионе… сегодня "гибридная война" ведется не только против Украины, но и против ЕС", — отметил Турчинов.

Напомним, президент Петр Порошенко в Берлине сказал канцлеру Германии Ангеле Меркель, что на Донбассе российские боевики ведут войну варварскими методами. Позже он прервал визит в страну из-за напряженной ситуации в Авдеевке.