Порошенко амнистировал участников АТО, не совершивших тяжких преступлений

Закон подписан по просьбе руководителей церквей.

Порошенко подписал закон об амнистии twitter.com/poroshenko

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об амнистии участников антитеррористической операции на востоке Украины, которые не совершили тяжких преступлений.

Об этом пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко сообщил в Facebook.

"По просьбе руководителей церквей и Героев Украины президент подписал закон "Об амнистии в 2016 году". Речь идет об амнистии для тех, кто прошел горнило войны, защищал Украину от российских захватчиков, но не совершил тяжких преступлений", — подчеркнул Цеголко.

В связи с этим сказано, что предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата, патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет поблагодарил главу государства за создание новой украинской армии.

"Мы все благодарны Вам, что Вы создали украинскую армию. Мы знаем, какой была украинская армия в 2013 году, и какой она стала в 2017 году. Без армии, так же, как и без церкви — государства нет", — сказал Филарет.

Он также отметил, что "за преступления нужно наказывать, так же, как и Господь за грехи наказывает, но Господь сказал, что миловать нужно".

В свою очередь Герой Украины, майор Вооруженных Сил Игорь Герасименко сообщил, что очень многие участники АТО ожидают подписания этого закона.

"Наша армия к началу войны на Донбассе не имела того опыта, который мы имеем сейчас. Но, чтобы достичь этого опыта, нужно время. Также есть и ошибки. А когда ты работаешь в стрессовой ситуации, никто от ошибок не застрахован. Поэтому освобождение определенной категории лиц — воинов, которые совершили нетяжкие преступления, будет для нас поддержкой государства и даст нам уверенность. А также это станет воспитательной мерой для нас в том, что государство не забыло людей, помогает им и не оставило людей со своими проблемами один на один", — сказал Герасименко.

Напомним, ранее Порошенко наложил вето на закон "Об амнистии в 2016 году".