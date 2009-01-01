Порошенко анонсировал повышение денежного содержания военных в зоне АТО

Это выполнение наших обязательств по приоритетности финансирования ВСУ, заявил президент.

Порошенко анонсировал повышение денежного содержания военных Официальный сайт Президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко анонсирует увеличение денежного содержания военнослужащих в зоне АТО на первой линии обороны — до 10 тыс. грн, на второй линии обороны — до 4,5 тыс. грн.

Об этом глава государства сообщил во время торжеств ко Дню Воздушных сил ВСУ в ходе рабочей поездки в Винницкую область, сообщает пресс-служба главы государства.

"Принято решение еще увеличить уровень денежного содержания, доплат военнослужащим, выполняющим воинский долг в зоне АТО. Я поручил поднять содержание на первой линии (обороны) до 10 тыс. грн в месяц и повысить содержание на второй линии (обороны) до 4,5 тыс. грн", — заявил Порошенко.

"Это выполнение наших обязательств по приоритетности финансирования ВСУ и обеспечения защиты суверенитета, территориальной целостности и независимости нашего государства", — добавил президент.

Напомним, ранее Порошенко полетал на истребителе и поздравил летчиков с Днем ВС ВСУ.