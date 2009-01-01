Порошенко анонсировал возобновление производства в Украине плавучих бронетранспортеров

Порошенко совершил визит на Харьковский тракторный завод.

Петр Порошенко Официальный сайт Президента Украины

Украина возобновит производство на Харьковском тракторном заводе плавучих бронетранспортеров МТ-ЛБ

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время рабочего визита на Харьковский тракторный завод, пишет ТСН.

"Давайте будем начинать восстанавливать наше спецпроизводство. Потому что наши МТ-ЛБ очень хорошо зарекомендовали себя во время обороны государства", — подчеркнул он.

По словам Порошенко, работа на "Укрборонпром" помогла, в частности, харьковскому заводу им.Малышева изменить к лучшему свою экономическую ситуацию.

"На днях утвержден государственный оборонный заказ на 2017 год. Там есть работа и для им. Малышева, и Львовского, и для Николаевского и Киевского и Житомирского бронетанковых заводов. Приятная новость: там есть заказы и для Харьковского тракторного", — добавил глава государства.

Отметим, легкий плавающий бронетранспортер МТ-ЛБ производился в СССР для перевозки людей и грузов, а также широко используется как артиллерийский тягач.

Позже на шасси этой машины Харьковским тракторным заводом был разработан и выпускался гражданский вездеход ХТЗ-3Н.

Напомним, ранее сообщалось, что "Укроборонпром" займется выпуском корпусов для БТР-4.

Фото: пресс-служба президента.