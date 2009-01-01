Порошенко анонсировал возобновление производства в Украине плавучих бронетранспортеров

Порошенко совершил визит на Харьковский тракторный завод.
Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время рабочего визита на Харьковский тракторный завод, пишет ТСН.
"Давайте будем начинать восстанавливать наше спецпроизводство. Потому что наши МТ-ЛБ очень хорошо зарекомендовали себя во время обороны государства", — подчеркнул он.
По словам Порошенко, работа на "Укрборонпром" помогла, в частности, харьковскому заводу им.Малышева изменить к лучшему свою экономическую ситуацию.
"На днях утвержден государственный оборонный заказ на 2017 год. Там есть работа и для им. Малышева, и Львовского, и для Николаевского и Киевского и Житомирского бронетанковых заводов. Приятная новость: там есть заказы и для Харьковского тракторного", — добавил глава государства.
Отметим, легкий плавающий бронетранспортер МТ-ЛБ производился в СССР для перевозки людей и грузов, а также широко используется как артиллерийский тягач.
Позже на шасси этой машины Харьковским тракторным заводом был разработан и выпускался гражданский вездеход ХТЗ-3Н.
Напомним, ранее сообщалось, что "Укроборонпром" займется выпуском корпусов для БТР-4.
Фото: пресс-служба президента.