Порошенко хочет лишать украинского гражданства жителей Крыма: стали известны подробности

Глава государства предложил ужесточить правила получения украинского гражданства.
"Основаниями для потери гражданства Украины является… приобретение гражданства Российской Федерации в результате совершения противоправных и недобросовестных действий на временно оккупированной территории автономной республики Крым и города Севастополя", — говорится в тексте законопроекта №8297, размещенном на сайте Рады.
Вместе с тем президент также предложил ужесточить правила получения украинского гражданства.
Напомним, ранее с Госмиграционной службе заявили о том, что проверят всех получивших гражданство Украины за годы независимости.
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