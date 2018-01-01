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Порошенко и генсек ООН согласовали главную задачу миротворческой миссии на Донбассе

Сегодня, 07:21

Лидер государства и глава Организации встретились в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

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Антониу Гутерриш и Петр Порошенко поговорили о развертывании миротворческой миссии ООН на Донбассе colonelcassad.livejournal.com
В немецком Мюнхене президент Петр Порошенко провел встречу с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем, они согласовали главную задачу будущей миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Мероприятие прошло в рамках 54-й Мюнхенской конференции по безопасности, говорится на сайте главы нашей страны.

"Во время встречи основное внимание было уделено обсуждению вопроса о перспективах развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе", — отмечается в сообщении.

Собеседники договорились, что главной задачей будущей миссии Организации "должно быть обеспечение полного мирного урегулирования ситуации в Донбассе и восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах".

Гутерриш,Порошенко
Антониу Гутерриш и Петр Порошенко поговорили о развертывании миротворческой миссии ООН на Донбассе president.gov.ua

Ранее спецпредставитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер говорил, что РФ должна вывести свои войска с захваченной части Донбасса, чтобы миротворческая миссия ООН смогла начать свою работу, а с украинской стороны нужна координация с Организацией.
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Петр Порошенко, Антониу Гутерриш, Донбасс, миротворческая миссия, ООН, Мюнхенская конференция
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