Порошенко и Маккейн поздравили бойцов АТО с наступающим Новым годом, опубликованы фото

Порошенко пообщался с личным составом 36-й отдельной бригады морской пехоты, поздравил украинских воинов с наступающим Новым годом и Рождеством.
Об этом идет речь в сообщении пресс-службы президента.
Сообщается, что Порошенко пообщался с личным составом 36-й отдельной бригады морской пехоты, поздравил украинских воинов с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым и вручил новогодние подарки.
Президент также вручил украинское наградное оружие американским сенаторам.
Глава государства также провел совещание в штабе АТО и принял доклад руководителя штаба о ситуации в районе проведения антитеррористической операции, в том числе в секторе "М", где продолжаются обстрелы позиций украинских военных со стороны пророссийских террористов.
Напомним, ранее Порошенко предложил сенаторам США Джону Маккейну и Линдси Грэму посетить Донбасс, чтобы увидеть провокации боевиков.
Фото: @poroshenko, пресс-служба президента, @STsegolko.