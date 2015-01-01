Порошенко и Маккейн поздравили бойцов АТО с наступающим Новым годом, опубликованы фото

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1 / 3 Порошенко и Маккейн поздравили бойцов АТО (@poroshenko)

Порошенко пообщался с личным составом 36-й отдельной бригады морской пехоты, поздравил украинских воинов с наступающим Новым годом и Рождеством.

Порошенко и Маккейн поздравили бойцов АТО @poroshenko

Президент Украины Петр Порошенко вместе с делегацией сенаторов США, которую возглавляет сенатор Джон Маккейн, прибыли на командный пункт сил АТО в районе Широкино под Мариуполем.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы президента.

Сообщается, что Порошенко пообщался с личным составом 36-й отдельной бригады морской пехоты, поздравил украинских воинов с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым и вручил новогодние подарки.

Президент также вручил украинское наградное оружие американским сенаторам.

Глава государства также провел совещание в штабе АТО и принял доклад руководителя штаба о ситуации в районе проведения антитеррористической операции, в том числе в секторе "М", где продолжаются обстрелы позиций украинских военных со стороны пророссийских террористов.

Напомним, ранее Порошенко предложил сенаторам США Джону Маккейну и Линдси Грэму посетить Донбасс, чтобы увидеть провокации боевиков.

Фото: @poroshenko, пресс-служба президента, @STsegolko.