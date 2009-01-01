Порошенко и Макрон обсудили ситуацию на Донбассе

Лидеры государств скоординировали позиции накануне встречи лидеров стран "Большой cемерки" в Италии.

Петр Порошенко twitter.com/poroshenko

Президентпровел телефонный разговор с новоизбранным главой Франции, в частности, они обсудили

Об этом говорится на сайте украинского лидера.

В сообщении отмечается, что президенты высказались за активизацию работы в "нормандском формате" (Украина, Франция, РФ, ФРГ).

"Накануне запланированной встречи Макрона с президентом Путиным (глава РФ Владимир Путин — Ред.) во Франции собеседники обсудили ситуацию на Донбассе", — добавили в пресс-службе.

По ее данным, Порошенко привел факты нарушения Минских договоренностей Россией и поддерживаемых ею боевиками. Собеседники также скоординировали позиции накануне встречи лидеров стран "Большой cемерки" в Италии.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель планирует провести саммит лидеров стран "нормандской четверки" — Петр Порошенко, Эммануэль Макрон и Владимира Путина — для обсуждения войны на востоке Украины.