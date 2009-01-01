Порошенко и Трамп начали встречу на полях Генассамблеи ООН

Лидеры двух стран обсуждают укрепление украинско-американских отношений.

Петр Порошенко и Дональд Трамп, иллюстрация president.gov.ua

Сегодня, 21 сентября, президенты Украины и США Петр Порошенко и Дональд Трамп начали встречу в Нью-Йорке в рамках 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Рад встрече с президентом США Дональдом Трампом. Обсуждаем укрепление украинско-американских отношений", — написал президент Украины в Twitter.

Радий зустрічі з Президентом США @realDonaldTrump. Обговорюємо зміцнення українсько-американських відносин — Петро Порошенко (@poroshenko) 21 сентября 2017 г.

По словам украинского лидера, на встрече было отмечено, что США и Украина укрепили экономическое и сфере безопасности сотрудничество со времени их последней встречи.

Напомним, во время выступления на общих дебатах 72-й сессии Генеральной Ассамблеи Порошенко заявил, что новый виток насилия продолжает затрагивать все больше стран и регионов, поэтому ООН пришло время действовать, чтобы избежать сползания в необратимый хаос.

А на на заседании Совбеза ООН Порошенко официально призвал Организацию ввести миротворческую миссию на Донбасс, а также показал документы российских захватчиков.

Больше о визите украинского лидера за океан читайте в авторской статье Евгения Магды: "Порошенко в США, или Игра на своем поле".