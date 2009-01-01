Порошенко и Трамп начали встречу на полях Генассамблеи ООН

Лидеры двух стран обсуждают укрепление украинско-американских отношений.
"Рад встрече с президентом США Дональдом Трампом. Обсуждаем укрепление украинско-американских отношений", — написал президент Украины в Twitter.
Радий зустрічі з Президентом США @realDonaldTrump. Обговорюємо зміцнення українсько-американських відносин— Петро Порошенко (@poroshenko) 21 сентября 2017 г.
По словам украинского лидера, на встрече было отмечено, что США и Украина укрепили экономическое и сфере безопасности сотрудничество со времени их последней встречи.
Напомним, во время выступления на общих дебатах 72-й сессии Генеральной Ассамблеи Порошенко заявил, что новый виток насилия продолжает затрагивать все больше стран и регионов, поэтому ООН пришло время действовать, чтобы избежать сползания в необратимый хаос.
А на на заседании Совбеза ООН Порошенко официально призвал Организацию ввести миротворческую миссию на Донбасс, а также показал документы российских захватчиков.
Больше о визите украинского лидера за океан читайте в авторской статье Евгения Магды: "Порошенко в США, или Игра на своем поле".