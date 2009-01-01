Порошенко и Трамп обсудили ситуацию на Донбассе и визит президента Украины в США

Собеседники также обсудили вопросы укрепления стратегического партнерства между Украиной и США.

Порошенко и Трамп обсудили ситуацию на Донбассе Официальный сайт Президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко и президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время телефонного разговора обсудили ситуацию на Донбассе и укрепление партнерства.

Об этом сообщили в пресс-службе главы Украинского государства.

Порошенко поздравил своего коллегу с инаугурацией на посту главы США и высказался за активизацию диалога на всех уровнях с новой американской Администрацией.

Собеседники также обсудили вопросы укрепления стратегического партнерства между Украиной и США.

"Особое внимание было уделено урегулированию ситуации на Донбассе и достижению мира политико-дипломатическим путем. Стороны выразили глубокую обеспокоенность из-за эскалации напряженности и ухудшения гуманитарной ситуации, прежде всего в районе Авдеевки. Лидеры стран подчеркнули насущную необходимость установления режима полного прекращения огня", —говорится в сообщении.

Президент поблагодарил главу Белого дома за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Кроме того, Порошенко высказался за активизацию экономических и деловых связей, что будет способствовать созданию новых рабочих мест и росту благосостояния граждан обеих стран.

В пресс-службе отметили, что во время разговора был обсужден будущий визит Порошенко в Вашингтон, для подготовки которого в США поедет министр иностранных дел Украины.

В то же время, по сообщению Reuters, Трамп в ходе телефонного разговора с президентом Порошенко сообщил, что Соединенные Штаты будут работать над восстановлением мира вдоль украинской границы, говорится в заявлении Белого дома.

"Мы будем работать с Украиной, Россией, а также всеми другими вовлеченными сторонами, чтобы помочь им восстановить мир вдоль границы", — сказал Трамп.

Напомним, ранее политолог Виктор Небоженко заявил, что неофициальное предложение Дональда Трампа, сделанное им до инаугурации президентом США, якобы о снятии с России санкций за аннексию Крыма и агрессию на востоке Украины в обмен на соглашение о сокращении ядерных вооружений — было политической уловкой.