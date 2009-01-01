Порошенко и Трамп обсудили ситуацию на Донбассе и визит президента Украины в США

Собеседники также обсудили вопросы укрепления стратегического партнерства между Украиной и США.
Об этом сообщили в пресс-службе главы Украинского государства.
Порошенко поздравил своего коллегу с инаугурацией на посту главы США и высказался за активизацию диалога на всех уровнях с новой американской Администрацией.
Собеседники также обсудили вопросы укрепления стратегического партнерства между Украиной и США.
"Особое внимание было уделено урегулированию ситуации на Донбассе и достижению мира политико-дипломатическим путем. Стороны выразили глубокую обеспокоенность из-за эскалации напряженности и ухудшения гуманитарной ситуации, прежде всего в районе Авдеевки. Лидеры стран подчеркнули насущную необходимость установления режима полного прекращения огня", —говорится в сообщении.
Президент поблагодарил главу Белого дома за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
Кроме того, Порошенко высказался за активизацию экономических и деловых связей, что будет способствовать созданию новых рабочих мест и росту благосостояния граждан обеих стран.
В пресс-службе отметили, что во время разговора был обсужден будущий визит Порошенко в Вашингтон, для подготовки которого в США поедет министр иностранных дел Украины.
В то же время, по сообщению Reuters, Трамп в ходе телефонного разговора с президентом Порошенко сообщил, что Соединенные Штаты будут работать над восстановлением мира вдоль украинской границы, говорится в заявлении Белого дома.
"Мы будем работать с Украиной, Россией, а также всеми другими вовлеченными сторонами, чтобы помочь им восстановить мир вдоль границы", — сказал Трамп.
Напомним, ранее политолог Виктор Небоженко заявил, что неофициальное предложение Дональда Трампа, сделанное им до инаугурации президентом США, якобы о снятии с России санкций за аннексию Крыма и агрессию на востоке Украины в обмен на соглашение о сокращении ядерных вооружений — было политической уловкой.