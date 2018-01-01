Порошенко изменил дату одного из профессиональных праздников

Глава государства указом учредил новую дату Дня пограничника.

Петр Порошенко решил, что в Украине День пограничника нужно отмечать 30 апреля president.gov.ua

Президент Петр Порошенко заявил, что по случаю 100-летия украинской пограничной службы подписал указ об учреждении Дня пограничника 30 апреля.

Праздник должен наконец стать созвучным с реальными историческими событиями в Украине, рассказал он в Киеве на Софийской площади по случаю знаменательной даты, пишет УНИАН.

"… современная Украина является исторической преемницей УНР (Украинская Народная Республика — Ред.) и гетманского государства", — отметил лидер страны.

Напомним, в Украине с 2003 года День пограничника отмечали 28 мая. В конце ноября 2017 года Петр Порошенко подписал принятый Верховной Радой законопроект (№5496), которым 25 декабря — отмечается католическое Рождество Христово — определено выходным, а 2 мая — День международной солидарности трудящихся — рабочим днем.

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