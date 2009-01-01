Порошенко надеется, что миротворцы ООН остановят войну на Донбассе

"Голубые каски" на Донбассе должны обеспечить выполнение Россией взятых на себя обязательств по Минскому процессу.

Миротворцы ООН, иллюстрация. Reuters

Об этом он сообщил во время посещения тренировки сборной Украины для участия в международных спортивных соревнованиях "Игры непокоренных" (Invictus Games), сообщает УНИАН.

"Я очень надеюсь, чтобы на сегодняшний день инициатива Украины относительно миротворцев нашла поддержку всех, и фактически мы сможем обеспечить скоординированное влияние на позицию России для того, чтобы она тоже приняла этот сценарий, и мы на Донбассе остановили войну", — заявил Порошенко.

Порошенко также отметил, что "голубые каски" на Донбассе должны обеспечить выполнение Россией взятых на себя обязательств по Минскому процессу.

"Я в конце этой недели отправляюсь в Нью-Йорк. Там будет у нас заседание Генеральной ассамблеи ООН. Я планирую принять участие и в заседании Совета безопасности ООН, где мы поставим вопрос о "голубых касках" — миротворцах, которые должны обеспечить выполнение РФ взятых на себя обязательств по Минскому процессу. Простым языком, (миротворцы) должны обеспечить мир на украинской земле, и политико-дипломатическим путем освободить оккупированные россиянами территории", — сказал Порошенко.

Напомнипм, ранее журналист Юрий Бутусов написал, что Меркель заставила Путина принять "хорватский сценарий" на Донбассе.

Как известно, Путина согласился на размещение миротворцев на всем Донбассе для охраны сотрудников ОБСЕ.

Ранее Путин предлагает ввести миротворцев, чтобы охранять миссию ОБСЕ на линии разграничения.

В МИД Украины приняли во внимание заявление Путина и готовы прорабатывать этот вопрос, однако подчеркнули, что не может быть и речи о присутствии россиян на территории Украины под видом миротворцев.

Между тем, Россия направила в Совбез ООН резолюцию о размещении миротворцев в Донбассе.

По мнению посла Украины в ООН Владимира Ельченко, в российском проекте резолюции говорится об "абсолютно нереальных вещах", в которых нет "никакого миротворчества". По его словам, РФ предложила разместить миссию только на линии соприкосновения, а также провести переговоры по этому вопросу с представителями террористов.

Кроме того президент Петр Порошенко назвал условия для размещения миротворцев на Донбассе.

Украина передала в Совбез ООН обновленный проект резолюции по миротворцам на Донбассе.