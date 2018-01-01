Порошенко намерен все суды сделать антикоррупционными

Гарант планирует возродить доверие украинцев к судебной системе страны.

Порошенко пообещал, что все суды будут честными УНИАН

Президент Петр Порошенко заявил, что в Украине лишь 3-4% процента граждан с доверием относятся к судам и такая практика является недопустимой.

Об этом он сказал в интервью журналистам украинских телеканалов в контексте дискуссии о создании Антикоррупционного суда.

По словам президента, мы не можем по требованию международных партнеров создать новый справедливый судебный орган, а все остальные так и останутся коррумпированными.

"Все суды должны быть антикоррупционными", - пообещал Порошенко.

Напомним, Порошенко заявил, что новый Антикоррупционный суд будет окончательно создан к началу президентской предвыборной кампании.

Как известно, Рада приняла законопроект "О Высшем антикоррупционном суде" (№7440) 7 июня, за проголосовали 315 народных депутатов при необходимых 226, а против — 25. Создание антикоррупционного суда является одним из условий продолжения сотрудничества с Украиной ее ключевого кредитора — МВФ.

Ранее сообщалось, что Порошенко подписал закон "О Высшем антикоррупционном суде", и он вступил в силу 14 июня.

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