Порошенко назначил командующего Объединенных сил и заявил о завершении АТО

Формат Антитеррористической операции изменят на операцию Объединенных сил.

Президент назначил командующего Объединенных сил Официальный сайт Президента Украины

На должность командующего Объединенными силами назначен заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Сергей Наев, сообщил президент Петр Порошенко

"По моей инициативе ВР приняла закон о реинтеграции Донбасса. Этим документом создана новая правовая основа для отпора вражеской агрессии на Донбассе, а в перспективе — и для восстановления территориальной целостности Украины", — написал Порошенко в Facebook.

По его словам, формат Антитеррористической операции будет изменен на операцию Объединенных сил.

"Руководство силами и средствами ВСУ и других военных формирований и правоохранительных органов будет возлагаться на командующего Объединенными силами. На эту должность я решил назначить генерал-лейтенанта Сергея Наева", — заявил он.

Президент добавил, что поставил перед командующим Объединенными силами задачу — укрепить вооруженные силы настолько, чтобы они были не только обороноспособными, но и способны освободить оккупированные территории.

Напомним, ранее в Генштабе заявили о том, что Антитеррористическая операция на Донбассе может продолжаться и во время операции Объединенных сил.

Как известно, 20 февраля Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса. По словам главы государства, международных обязательств Украины документ не нарушает.