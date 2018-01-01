Порошенко назвал ахиллесову пяту России

Кремль "отрывал части суверенных наций", отметил президент.

Агрессия против Украины является ахиллесовой пятой России, считает президент mir24.net

Президент Петр Порошенко считает, что ахиллесовой пятой Российской Федерации является ее агрессия против Украины.

РФ долго подпитывала маргинальные, радикальные силы в нашей стране и за ее пределами, рассказал украинский лидер на XI Киевском форуме по безопасности, пишет УНИАН.

По словам политика, Кремль "отрывал части суверенных наций, как он пытался и пытается сделать в Украине, Грузии, Молдове, чтобы скомпрометировать и контролировать нашу независимость, чтобы контролировать наш выбор, который мы делаем и уже сделали".

"И этот выбор — в пользу возвращения Украины в семью европейских народов…", — добавил Порошенко. Президент подчеркнул, что Кремль выстраивал сети влияния внутри стран и обществ, которые готовы включаться в необходимый момент и создать окно возможностей для РФ.

"Но, несмотря на попытки России вмешательства в выборы по всему миру, примеры Соединенных Штатов Америки, Германии, Франции, Нидерландов и многих других европейских стран, где победили европейские или мировые ценности, продемонстрировали, что российское влияние имеет свои пределы", — заявил глава государства.

"Это также показало, что кремлевские сети влияния — это, по сути, карточный домик, который быстро развалится, если встретится со скоординированным и мощным ответом", — полагает он.

Украинский лидер сказал, что "ахиллесовой пятой России является именно ее агрессия против Украины, и путь к победе в этой войне против московского агрессора проходит через нашу победу в Украине".

Ранее Петр Порошенко говорил, что РФ продолжает глумиться над международным правом, подстрекает, направляет, а также руководит так называемым "международным клубом диктаторов".